Nezza desafía a los Dodgers al interpretar el himno en español

En medio de las protestas por las redadas de ICE en Los Ángeles, la cantante latina Nezza desafió a los Dodgers en su propia casa e interpretó el himno nacional de Estados Unidos en español, a pesar de que el equipo le dio instrucciones de que lo hiciera en inglés.

La actuación de Nezza se volvió viral después de cumplir su actuación en medio de las manifestaciones a nivel nacional en contra de las políticas del gobierno federal y justo cuando el presidente Trump encabezaba un desfile militar en Washington.

En sus redes sociales, la cantante de ascendencia colombiana y dominicana declaró que no se arrepentía de interpretar el himno en español, lo que hizo en honor a su gente; mientras que un vocero de los Dodgers aseguró que no le guardan rencor y es bienvenida nuevamente en el estadio.

Sigue leyendo: Alcaldesa levanta toque de queda en el centro de Los Ángeles

@babynezza i love you guys stay safe out there ♬ original sound – nezz

Su nombre original es Vanessa Hernández, quien representa con orgullo sus raíces latinas tanto en su arte como en su vida pública.

Nezza nació hace 30 años en el Área de la Bahía y se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera y forjar su nombre en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo: Se espera mayor actividad de ICE en Los Ángeles

La cantante lanzó su canal de YouTube en 2009, el cual suma cerca de 400,000 suscriptores. Su carrera musical despegó en 2018; y, desde entonces, ha publicado dos álbumes, con canciones tanto en inglés como en español.

¿Punto de quiebre en su carrera?

Sin embargo, la actuación del sábado en el Dodger Stadium puede representar un punto de quiebre en la carrera de Nezza, al tomar la decisión de entonar el himno en español, después de una semana de protestas por las redadas de los agentes de ICE en Los Ángeles.

Previo al partido de los Dodgers y los San Francisco Giants, Nezza interpretó “El Pendón Estrellado”, versión en español de “The Star-Spangled Banner”, el himno de Estados Unidos. Su actuación se viralizó, tanto con elogios como con críticas.

Sigue leyendo: Protestas contra ICE en Los Ángeles son vigiladas por drones

En su mensaje en las redes sociales, la cantante latina declaró que su interpretación fue un acto intencional de solidaridad con la comunidad inmigrante.

“Sentí que tenía que hacerlo. Para mi gente. Sin duda, no me permiten volver a entrar en ese estadio”, dijo Nezza en su mensaje, que ya superó los 5 millones de visualizaciones.

La cantante también compartió el momento en que supuestamente le dijeron que no interpretara el himno en español.

Sigue leyendo: Hispano atestigua detención de su padre por ICE en Los Ángeles

“Para mi gente. Estoy con ustedes. Ayer fue, sin duda, uno de los días más aterradores de mi vida“, escribió Nezza en una publicación en Instagram.

“Canté ‘El Pendón Estrellado’, la bandera estrellada oficial en español (encargada por el presidente Roosevelt) en el partido de los Dodgers después de que me dijeran que no podía. Y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Cuídense. Manténganse fuertes. Los quiero”, agregó la cantante latina.

Comunicación previa con el equipo

Nezza explicó que, en comunicaciones por correo electrónico con el equipo antes de su actuación, preguntó si podía cantar el himno tanto en inglés como en español, pero le dijeron que no podía porque solo tendría 90 segundos para su actuación.

Sigue leyendo: Trump confirma que ICE se enfocará en ciudades santuario: Los Ángeles, Chicago, Nueva York

La intérprete dijo que se sintió bienvenida en el estadio para cantar en español, porque en el intercambio de correos electrónicos nadie le dijo que no podía hacerlo.

“Si me hubieran dicho que no se podía hablar en español allí, lo habría rechazado respetuosamente y no me habría presentado el sábado“, dijo Nezza en una entrevista con CNN.

Los Dodgers no le guardan rencor

Según “Los Ángeles Times”, un funcionario de los Dodgers dijo en un comunicado que Nezza sería bienvenida nuevamente en el estadio.

Sigue leyendo: Convicto armado detenido en manifestación en Huntington Beach

Al enterarse de que puede regresar al Dodger Stadium, Nezza se mostró sorprendida. Dijo que 30 segundos después de su actuación, su equipo recibió un mensaje que decía: “No nos vuelva a llamar. No nos vuelva a escribir. El resto de sus clientes no es bienvenido nunca más”.

“Para mí, eso es como una prohibición“, expresó la cantante.

Los Dodgers reafirmaron a CNN que no le guardaban rencor a Nezza por la situación, mientras que un portavoz del equipo dijo a “The Times” que la cantante era bienvenida al estadio.

Sigue leyendo: Arresto de ciudadano hispano genera indignación en Montebello

El himno nacional de Estados Unidos tiene versiones en español desde hace muchos años.

A pesar de que Francis Scott Key compuso la letra original en 1814, no fue hasta 1945 que se encargó una traducción oficial al español, bajo la política de Buena Vecindad del presidente Franklin D. Roosevelt.

La versión seleccionada fue obra de la compositora y letrista peruano-estadounidense Clotilde Arias.

Sigue leyendo:

· 561 personas arrestadas en Los Ángeles por protestas durante una semana

· ICE arresta a varias personas en Swap Meet de Los Ángeles

· Fans mexicanos con su selección: “Somos indocumentados, pero aquí estamos”