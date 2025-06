Fans mexicanos con su selección: “Somos indocumentados, pero aquí estamos”

Los Ángeles ha sido el santuario de la selección de México de fútbol a través de las décadas. La afición siempre ha estado presente para apoyar al equipo tricolor. Pero este sábado no era un día normal.

Las agresivas redadas migratorias de la administración de Donald Trump han alterado al sur de California -igual que a todo Estados Unidos- y han dado lugar a masivas protestas. Cientos de presuntos indocumentados han sido detenidos en días recientes, muchos de manera abusiva e ilegal. Las imágenes y la información han sacudido a la comunidad.

Por todo eso, la respuesta de los fans para el inicio de la Copa Oro de la Concacaf el sábado en SoFi Stadium debe considerarse extraordinaria. La asistencia oficial fue de 54,309 espectadores para el partido entre el Tricolor y República Dominicana, ganado por México 3-2.

“Somos indocumentados, pero aquí estamos”, dijo un aficionado mexicano que llegó al estadio de Inglewood junto a toda su familia. “Venimos a ver a la selección, siempre hemos sido fieles a ellos, aquí estamos siempre”.

Los fans de México empezar a llegar y llegar; ICE no se vio

Tres horas antes del partido casi no se veían aficionados alrededor del estadio, haciendo creer que el temor o la molestia del público por la actual situación se reflejaría en una pobre asistencia, tal vez un estadio semivacío.

Pero la gente empezó a llegar y llegar. No se observó -ni se escuchó- presencia de agentes federales o empleados en labores antiinmigrantes.

“Era un tiempo de emociones mixtas: queríamos venir, no queríamos venir”, admitió una mujer que llegó portando su playera verde de México. “Pero decidimos venir. Tenemos fe de que todo va a estar bien y ICE no va a venir para acá y todos vamos a estar bien. Venimos a despejar la mente un poco porque todo esto nos tiene bien estresados“.

Pero no todos los fans en SoFi Stadium expresaron nerviosismo por salir a un evento que reunía a miles de fans teóricamente sujetos a interrogación o detención.

“No tenemos miedo de salir. Es un día muy bueno para salir, es sábado, hay que disfrutar la vida”, afirmó un joven fan mexicano detrás de sus lentes oscuros dentro de SoFi Stadium. “Hay que mantener la calma con todo, yo sé que es muy difícil. Si usted tiene papeles anímese a venir, pero si no, no se arriesgue, será mejor quedarse en casa“.

Aspecto de las tribunas del SoFi Stadium, a donde llegaron decenas de miles de aficionados de México para el inicio de la Copa Oro 2025. Crédito: Imago7

“Enseñar que estamos unidos”, pide aficionada mexicana en el estadio

Una aficionada con su playera guinda de la selección mexicana señaló algunos principios muy significativos para explicar su presencia en el juego de fútbol acompañada de su familia: “Tenemos que animar a nuestra raza y enseñar que estamos unidos”.

La fan también comentó sobre cómo el fútbol puede ayudar a la comunidad en estos tiempos: “Pensamos que es parte de nuestra raza, el fútbol es algo que sabemos que todos jugamos, que todos crecimos viendo, entonces eso enseña nuestra unión… es algo que juntos hacemos”.

Mientras algunos vendedores de hot dogs en el perímetro del estadio rechazaban haber visto o escuchado algo acerca de presencia de ICE en la zona, un hombre con playera negra de la selección y portando un sombrero de charro compartió que conocía a alguien que había sido detenido y que esto es algo que “sí agüita (acongoja)”.

Una acompañante del mismo grupo de fans que se alistaban para entrar al estadio fue más elocuente: “Hay que tener cuidado, hay que ser responsables en lo que estamos haciendo, no arriesgarse. Por un momento, pues mantenerse en casa, pero alzar la voz”.

Y un señor envuelto en la bandera de México resumió en pocas palabras por qué fue al estadio a pesar del tenso ambiente de los pasados días: “Porque somos mexicanos”.

La respuesta de Javier Aguirre cuando le pregunté sobre el apoyo de los fans mexicanos este sábado a pesar de todo. El Vasco se mantuvo en su postura previa y consideró que ofrecerles un buen esfuerzo es lo que les compete pic.twitter.com/656qVVTWDH — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) June 15, 2025

Aguirre habla acerca del apoyo de fans mexicanos en días difíciles

Después del partido, el seleccionador de México, Javier Aguirre, comentó acerca del apoyo del público en Los Ángeles tras una semana de fuertes críticas en su contra por haber eludido opinar acerca de las redadas en Estados Unidos, cuando dijo que no era “vocero de los migrantes”.

“La mejor manera de apoyarlos es dándoles, más allá del triunfo, un esfuerzo”, dijo Aguirre a la pregunta de La Opinión.

“Es decir, la gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus jugadores que se rompen el alma. Eso es lo que nos compete, somos profesionales del fútbol y es la manera de representar a los compatriotas que están en este momento en un momento complicado… y nosotros tenemos que hacer lo nuestro en el campo”.

Aguirre, dejando en claro con su respuesta que en política o redadas no se piensa involucrar, abundó sobre la conexión entre fans y futbolistas.

“Creo que hoy más allá del resultado, la gente se va contenta por lo que vio; no vio apatía, no vio desgano, no vio un equipo caminando. Vio un equipo competitivo, peleando… Y creo que es la mejor manera de devolverles el apoyo que nos dan”.

Sin embargo, tal vez hay aficionados que seguirán esperando un mensaje más sentido y solidario de parte de seleccionador de México.

“Él es arrogante porque siempre, nosotros, le llenamos el estadio a ellos”, afirmó el mencionado fan que no tuvo empacho en revelar que era indocumentado. “Todo el tiempo. Tengamos dinero o no, aquí venimos a los estadios… Viva México”.

