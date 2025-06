Ausencias notables en la Copa Oro 2025: México, EE.UU. y Canadá con bajas clave

La Copa Oro 2025 se presenta una vez más como un escenario donde las ausencias de figuras clave son tan relevantes como las estrellas presentes.

A diferencia de la Copa Mundial, este certamen a menudo ve a las selecciones nacionales optar por escuadras “B” o “C”, influenciadas por vacaciones de jugadores, lesiones, y la estratégica convocatoria de jóvenes talentos.

Para entrenadores como Jesse Marsch de Canadá, esta dinámica representa una valiosa oportunidad.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes que necesitan más oportunidades para jugar minutos importantes”, declaró Marsch antes del pitido inicial.

“Creo que hay muchas maneras de aprovechar el torneo para ampliar nuestra plantilla y fortalecer lo que estamos haciendo con nuestro equipo”. Esta visión subraya el potencial de la Copa Oro para el desarrollo de jugadores y la profundización de los planteles nacionales.

Ausencias de peso en la Copa Oro

México, el actual campeón y máximo ganador del torneo con nueve títulos, enfrentará el desafío de defender su corona sin dos de sus pilares ofensivos: los delanteros Hirving “Chucky” Lozano y Henry Martín, ambos marginados por lesiones en los isquiotibiales.

El Tri abre su camino en el grupo de primera ronda el sábado contra República Dominicana, para luego medirse con Costa Rica y Surinam.

Javier Aguirre, en su tercera etapa como seleccionador de México, reconoce la presión:

“Esto no quiere decir que si alguien no está aquí ahora, no estará el año que viene. Pueden pasar tantas cosas en un año”.

Canadá lamentará la ausencia de su estrella Alphonso Davies. El talentoso extremo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho en marzo pasado durante la Liga de Naciones de la CONCACAF.

La escuadra canadiense compartirá grupo con Honduras, El Salvador y Curazao.

Por su parte, Estados Unidos, con siete títulos de Copa Oro y una racha inusual de cuatro derrotas consecutivas, enfrenta un panorama aún más desafiante.

Su plantilla se distingue tanto por los que están como por la larga lista de ausencias notables.

La USMNT no contará con Christian Pulisic (necesita tiempo libre), Yunus Musah (motivo personal no revelado), Weston McKennie, Tim Weah y Gio Reyna (participando en el Mundial de Clubes), Antonee Robinson, Tyler Adams y Folarin Balogun (lesionados), ni Sergiño Dest (recuperándose físicamente).

Los estadounidenses iniciarán su participación el domingo contra Trinidad y Tobago, para luego enfrentar a Arabia Saudita y Haití.

