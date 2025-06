El Vasco Aguirre tuvo que reconocer el bajo nivel de México

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, tuvo que salir a comer vidrio en la conferencia de prensa después del juego, donde dieron una pobre exhibición y tuvieron que terminar el juego contra República Dominicana para evitar que les arrebatarán la victoria 3-2 en el inicio de la Copa Oro.

Sin duda el “Vasco” Aguirre, más allá que había pronosticado que los caribeños eran un cuadro complicado, nunca espero que el aparente débil adversario saliera un león rasurado y por poco les metiera un desaguisado en su debut en Copa Oro ante más de 50 mil aficionados reunidos en el Sofi Stadium.

Por eso al estratega del cuadro nacional no le quedó otro camino que reconocer que su equipo tuvo un bajo rendimiento y al mismo tiempo sin empacho reveló las fallas de algunos de los seleccionados: “Por ejemplo: Jesús Gallardo se equivocó y regaló un saque de banda absurdo, en vez de haber jugado con Luis Ángel Malagón. Otra vez, malas decisiones”.

Destacó también que:”Hay momentos y momentos que los jugadores de repente te sorprenden que uno que trae buen nivel, de pronto, -sin decir nombre ni mucho menos-, pues no rindió como nos hubiera gustado. Nos falta eso, un poquito de continuidad individual. Eso es trabajo mío, de insistir en lo que pueden hacer bien con y sin balón”.

Añadió que: “Yo les decía a los muchachos que no hay rival pequeño. Ya se demostró y que iba a ser difícil, pero que nosotros si seguimos jugando con la pelota y buscando y no perder el equilibrio y defender un poco mejor, tendremos chance de seguir hacia adelante. Hoy fue un triunfo muy sufrido, pero justo a mi gusto”.

No menospreciaron a Dominicana

Por otra parte, el técnico de México negó que hayan subestimado a República Dominicana e inclusive felicitó su nivel futbolístico, “como lo dije, son un buen equipo, con jugadores en Europa que fueron a buscar y que nos complicó el juego”, destacó.

Pero al final insistió en que no obstante la presión del rival, el equipo de México no se descompuso: “El equipo no se descompuso. Sí hay cosas que corregir, evidentemente, porque no subestimamos al rival ni muchísimo menos, al contrario; jugamos con mucha energía porque el rival nos exigió hasta nos llevó al límite. Es un buen triunfo para empezar.

“Felicito a mi equipo, por supuesto, mantuvo el equilibrio emocional pese a todo. Y al equipo rival, sin duda. Ojalá sigan así. Pero creo también que algunos jugadores no estuvieron en su nivel”, dijo Javier Aguirre visiblemente molesto por lo que había pasada en la cancha minutos antes.

