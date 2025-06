Arresto de ciudadano hispano genera indignación en Montebello

Un ciudadano estadounidense hispano fue arrestado por agentes federales de inmigración el jueves 12 de junio durante una redada en su lugar de trabajo en Montebello, condado de Los Ángeles.

Javier Ramírez, quien nació hace 32 años en San Bernardino, quedó sorprendido por la detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a pesar de informarles que es ciudadano estadounidense.

El ciudadano estadounidense dijo que la sorpresiva redada ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m. del jueves en el depósito de grúas que opera su familia desde hace más de una década, un incidente que causó indignación en la comunidad de Montebello.

Un video difundido en las redes sociales muestra a Ramírez en el suelo y rodeado por varios agentes enmascarados y armados, quienes irrumpieron en el negocio de la familia de forma abrupta.

Cuando Ramírez era sometido en el suelo, gritaba que era ciudadano estadounidense y que llevaba su pasaporte en su bolsillo.

“¡Tengo mi pasaporte! ¡Tengo mi identificación! ¡Soy ciudadano estadounidense!“, dijo Ramírez a los agentes que lo sometían. Sin embargo, de acuerdo con testigos, los oficiales ignoraron al latino y procedieron a esposarlo.

El hermano del ciudadano estadounidense hispano, Abimael Domínguez, aseguró que intentó interceder cuando vio el incidente, pero los agentes amenazaron con arrestarlo si no se retiraba del lugar.

“Me dijeron que me alejara o me arrestarían también a mí. No les importó que mi hermano les dijera que era ciudadano“, expresó Domínguez.

La semana pasada ocurrió un incidente similar, también en Montebello, cuando agentes de inmigración arrestaron a Brian Gavidia, que también es ciudadano estadounidense, nacido en el este de Los Ángeles, y los agentes le preguntaron sobre el hospital en el que nació.

Después de que ocurrió el arresto, la familia se quedó preocupada porque Javier no pudo llevarse su insulina, la cual es vital para mantener controlada su diabetes.

Además, los familiares también expresaron su preocupación por no saber el lugar donde Ramírez se encuentra bajo custodia debido a que su teléfono celular dejó de emitir señal poco después del arresto.

“Tengo miedo de no encontrarlo. No sabemos dónde está. Hemos estado intentando localizarlo. No sé cómo está, si es que sigue vivo en este momento“, expresó Abimael.

En un inicio, se pensó que la detención de Javier Ramírez estaba relacionada con su condición migratoria. Sin embargo, la fiscalía de Estados Unidos informó que el hispano se encontraba bajo custodia acusado de cargos de agresión contra un agente federal, aunque no por cuestiones migratorias.

Los familiares aseguraron que Ramírez nunca agredió a los agentes y que únicamente se limitó a alertar a sus empleados sobre la presencia de ICE.

“No sabemos cómo está, si está recibiendo su medicamento o si está bien de salud. Es un padre soltero de dos hijos pequeños que dependen de él. Esto es una injusticia”, reiteró su hermano.

Testigos aseguraron que los agentes no se identificaron adecuadamente, debido a que algunos portaban insignias de la Patrulla Fronteriza, mientras que otros llevaban equipo propio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

