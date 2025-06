Trump suspende redadas indiscriminadas de ICE en granjas, restaurantes y hoteles

Luego de reconocer que las redadas contra cualquier indocumentado en Estados Unidos afectan la economía, el presidente Donald Trump habría ordenado suspender operaciones indiscriminadas en granjas y servicios de hostelería.

El mandatario ha instado a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hotelera y restaurantes, según un correo electrónico interno y tres funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times.

“La guía fue enviada el jueves en un correo electrónico por un alto funcionario del ICE, Tatum King, a los líderes regionales del departamento del ICE que generalmente lleva a cabo investigaciones criminales, incluyendo operaciones en lugares de trabajo, conocido como Investigaciones de Seguridad Nacional”, indica el reporte.

Las divisiones de ICE, que incluyen investigaciones especiales (HSI) y la ejecución de órdenes de deportación (ERO), recibieron la orden.

“A partir de hoy, por favor, suspendan todas las investigaciones/operaciones de control en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles”, dice el correo.

Sin embargo, se acota que aquellas investigaciones relacionadas con “trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en estas industrias están permitidas”.

Las operaciones en esos casos, se agrega, no autoriza a los agentes a realizar detenciones “colaterales”, como actualmente ocurre y como indicó que el zar de la frontera Tom Homan.

“Los agentes no debían realizar arrestos de ‘colaterales no delictivos’, en referencia a personas indocumentadas de las que no se tiene constancia de haber cometido ningún delito”, se indica.

El reporte del Times con tres fuentes anónimas fue confirmado por la subsecretaria de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Seguiremos las instrucciones del presidente y continuaremos trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales”, declaró Tricia McLaughlin.

Esto modifica las órdenes que el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría dado a los agentes de ICE para detener hasta 3,000 personas al día y acudir a lugares de trabajo.

El 12 de junio, el presidente Trump reconoció que las redadas afectaban a industrias importantes en EE.UU., algo que organizaciones civiles que defienden a inmigrantes han expuesto con diversos estudios económicos sobre los aportes de inmigrantes indocumentados a la economía de EE.UU.

“Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado declarando que nuestra política muy agresiva en materia de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y de larga trayectoria, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”, escribió el presidente el jueves en su cuenta Truth Social.

Grandes daños a la economía

Este diario publicó que el plan de deportaciones masivas del presidente Trump –que se intensificaron en Los Ángeles, California– representarán un golpe significativo a la economía estadounidense, según una proyección del American Immigration Council (AIC).

“Debido a la pérdida de trabajadores en diversas industrias estadounidenses, descubrimos que la deportación masiva reduciría el producto interno bruto (PIB) estadounidense entre un 4.2 % y un 6.8%”, dice el reporte de finales de 2024.

Actuales funcionarios federales no lo reconocen, pero el reporte destaca que los inmigrantes indocumentados aportan cantidades significativas en impuestos y programas sociales, a los cuales no tienen acceso.

“Solo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron $46,800 millones de dólares en impuestos federales y $29,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales”, se indicó. “Los inmigrantes indocumentados también contribuyeron con $22,600 millones de dólares al Seguro Social y $5,700 millones de dólares a Medicare”.