Movilizaciones en el condado de Los Ángeles por redadas de inmigración

Operativos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los que se arrestó un número no determinado de personas, provocaron este martes una manifestación en la ciudad de Pico Rivera, en el condado de Los Ángeles.

Durante una de las redadas ocurrió un enfrentamiento cuando los agentes federales de inmigración detuvieron a Adrián Andrew Martínez, quien les gritaba a los agentes que acorralaban a un grupo de trabajadores en un estacionamiento.

“Empezaron a gritarnos: ‘¡Atrás, atrás, atrás!’, mientras empujaban a uno de los trabajadores. Lo tiraron al suelo dos veces por el cuello, únicamente por defender a su compañero de trabajo, a quien estaban agarrando”, relató uno de los testigos, Óscar Preciado.

La madre del trabajador de 20 años detenido por ICE dijo que no tenía idea del lugar al que fue trasladado o si se encontraba lesionado.

“No tengo palabras. Simplemente, no sé qué decir ni qué pensar. Estoy muy preocupada ahora mismo porque no conozco su paradero. No sé dónde está ni si está a salvo”, expresó la madre del hombre arrestado, Myra Villarreal.

Durante sus operativos en Pico Rivera, los agentes de ICE detuvieron por toda la ciudad a un número no determinado de personas, entre ellas al conserje del Food 4 Less en Whittier Boulevard, dijeron testigos.

El conductor de un camión de tortillas, Francisco Urizar, también fue detenido mientras hacía una entrega por las agencias federales de inmigración.

“Este es el negocio de mi padre. Reparte Mission Foods, así que si no está aquí repartiendo, pierde su tienda, pierde su negocio, y todo se desmorona. Ahora la responsabilidad es mía. Tengo que pensar en cómo mantenerlo a flote”, dijo Nancy, hija de Francisco Urizar

El alcalde de Pico Rivera, Johnny García, aseguró que la ciudad no recibió ninguna advertencia sobre la llegada de los agentes de ICE ni sobre las redadas de este martes.

“Quiero ser muy claro. Ni la ciudad de Pico Rivera ni el Departamento del Sheriff de Pico Rivera toleran este tipo de controles“, señaló García.

Momentos después de que ocurrieron las redadas, comenzaron las protestas que se prolongaron durante varias horas.

Los grupos de manifestantes marcharon desde el Ayuntamiento hasta la intersección de Rosemead Boulevard y Washington Boulevard, donde ocurrió la detonación de fuegos artificiales, aunque la protesta se mantuvo mayormente pacífica, sin indicios de actos de violencia ni vandalismo.

Los operativos de la agencia federal de inmigración en Pico Rivera ocurre cuando el ICE lleva a cabo redadas contra inmigrantes indocumentados en varias localidades del condado de Los Ángeles desde el 6 de junio.

Las redadas en Los Ángeles ocasionaron manifestaciones en el centro de la ciudad, con enfrentamientos con oficiales de la policía. Las autoridades dijeron que unas 561 personas fueron arrestadas durante una semana de protestas.

Varios de los manifestantes dijeron que los operativos que ejecutaron los agentes de ICE no eran más que discriminación selectiva.

“Solo ver a gente siendo detenida en la calle, sin ningún proceso legal. Es decir, incluso los ciudadanos, enfrentan la ira de lo que sea que esté sucediendo aquí“, expresó uno de los manifestantes, Alan Aldana, a la cadena ABC.

Otros de los participantes en la manifestación dijeron que las personas detenidas eran trabajadoras, sin caer en el discurso de que se trataba de criminales.

“Son niños que se llevan, son padres, son madres, son familias que están siendo separadas“, consideró Lorraine Zapata, quien también se unió a las protestas en Pico Rivera.

El alcalde aseguró que los funcionarios de la ciudad se encontraban presentes para ayudar a los residentes a comprender cuáles eran sus derechos.

“Pico Rivera es una comunidad muy diversa y, en definitiva, ha brindado los recursos y el apoyo necesarios, educando a nuestros residentes sobre sus derechos y, lo que es más importante, analizando algunas opciones legales con las que podemos ayudarles“, agregó el alcalde García.

