Guía de recursos para familias afectadas por las redadas en L.A.  

Cindy Escárcega comenzó a entregar comida a familias inmigrantes hace dos días con la meta de ayudar a la comunidad en el sur centro de Los Ángeles donde ella ha trabajado por años.

Cientos de latinos en la zona se han visto gravemente afectados por las redadas masivas que desde hace varios realiza ICE en el sur de California en busca de indocumentados.

“Todos estamos sufriendo y asustados, y es horrible”, dijo la latina que trabaja de logopeda en la comunidad. “Los niños no pueden conseguir suficiente comida porque sus padres no pueden ir al supermercado, porque no tienen ingresos, porque no pueden salir a trabajar, así que todo lo que podía hacer para ayudar era mi objetivo principal”.

Las familias inmigrantes han dejado de asistir al trabajo, ir por sus compras de necesidades básicas y temen salir de sus hogares debido a la situación.

No obstante, varias organizaciones e individuos, como Escárcega, han ofrecido recursos para aliviar la incertidumbre y preocupación de los impactados por la situación.

Entre los recursos ofrecidos que se han visto son: Fondos directos para vendedores ambulantes que no pueden trabajar, servicio de entrega de comida y servicios de apoyo para la salud mental entre otros.

Actualmente, KTownForAll, una organización de ayuda mutua sin fines de lucro con base en Koreatown, ha recaudado fondos para 42 vendedores ambulantes donde se les paga el alquiler, la comida y las necesidades básicas por un mes para que puedan estar seguros.

Además, tienen 16 familias adicionales en su lista de espera, si gustan donar puede buscar la cuenta de Instagram de la organización: @ktownforall

Diferentes locales de la YMCAs también están ayudando a las personas y llevan alimentos y artículos esenciales hasta tu hogar.

Para las personas que gustan apoyar con donaciones la YMCA está en busca de lo siguiente: alimentos no perecederos (enlatados, arroz, pasta), artículos de higiene personal, artículos básicos para el hogar (papel higiénico, detergente para ropa, productos de limpieza; y artículos para bebés y niños (leche de fórmula, pañales, toallitas húmedas, refrigerios).

Se pueden llevar artículos a los siguientes centros de la Y: Anderson Munger, Ketchum-Downtown, Mid Valley, San Fernando Gardens, Southeast-Rio Vista, Weingart East Los Angeles, and Wilmington.

Hasta la fecha, Escárcega consigue la comida para las familias gratis de almacenes de productos de comida que están tirando comida ya que los conductores no han ido a recoger la comida en Los Ángeles.

“Se están deshaciendo de [la comida], así que mi primer pensamiento fue que así es como puedo ayudar a las personas que no pueden salir… y si ya estoy en el área, es fácil para mí simplemente dejar algo de comida mientras voy a ver a mi cliente”, dijo la latina.

Ella comenzó a darle comida a unos niños pequeños y mujeres de una guardería debido a que ellas tenían miedo de ir al centro de L.A. para hacer sus compras.

Algunos de los productos que ha proporcionado incluyen: papas, lechuga, bolsas de ensalada, arroz, calabaza y berenjena entre otras cosas.

Después de dos días, Escárcega ha sido abrumada por la cantidad de solicitudes de ayuda y está buscando más personas para apoyar.

La latina destacó que el lado positivo de la situación ha sido ver la comunidad apoyarse y compartir recursos.

“De todo esto, lo importante es ver la solidaridad entre todos y cómo la comunidad está ahí para la comunidad”, dijo Escárcega. “No es el gobierno, el gobierno nos está perjudicando, así que tenemos que depender unos de otros para este tipo de cosas”.

Terapia gratis

Uno de los servicios gratuitos que se ofrecen para los migrantes y personas afectadas por las redadas son sesiones de terapia gratuitas gracias a una lista de voluntarios creada por la organización sin fines de lucro The Relational Center que ofrece terapia asequible para residentes de California.

Una de las terapeutas voluntarias es Brittany Bueno, que es terapeuta matrimonial y familiar asociada (AMFT), que creció en Chula Vista a dos salidas de la frontera en México.

Durante su juventud, vio de primera mano el impacto de las personas que cruzaban la frontera y junto con la adicción y otros traumas infantiles, ella se motivó a querer ayudar cuando la crisis migratoria empezó en el área de Los Ángeles.

“He realizado muchas intervenciones en crisis… así que siento que estoy muy bien preparada para manejar situaciones como ésta y sólo quiero ofrecer mis servicios lo mejor que pueda”, dijo Bueno.

De acuerdo con la terapeuta, independientemente si estás impactado directamente, simplemente estás viendo incidentes o eres parte de manifestaciones, colectivamente toda la comunidad está experimentando una crisis por un evento traumático en la historia.

“Con solo verlo sin parar, puedes entrar en un estado de desregulación y parálisis, y el estrés postraumático secundario es muy real”, dijo Bueno. “Pero para quienes lo sufren directamente, es una experiencia muy aislante, e imagino que al contárselo a otros familiares que también lo estén pasando, puede haber cierto agotamiento, o tal vez la gente se cierra o no sabe cómo reaccionar en situaciones como esta”.

La terapeuta latina agrega que lo bueno del departamento de salud mental es que no informan a los agentes de ICE porque todo es confidencial y las sesiones se pueden hacer desde la comodidad de su hogar a través de llamada telefónica o videoconferencia.

Otros recursos:

Centro de recursos legales para inmigrantes

Trabajar con y educar a inmigrantes, organizaciones comunitarias y el sector legal para ayudar a construir una sociedad democrática que valore la diversidad y los derechos de todas las personas. Sitio web www.irc.org/

Inmigrante informado

Proporciona importantes recursos en línea para inmigrantes en los EEUU, incluida asistencia legal. DACA, planes de preparación familiar y conozca sus derechos. Sitio web: https://www.informedimmigrant.com/

Acceso a la salud para latinos

Latino Health Access ofrece servicios y programas relacionados con la salud cultural y lingüísticamente apropiados para ayudar a las personas a lograr mejoras concretas en su salud.

Teléfono: (714) 542-7792

Centro de llamadas: (714) 808-7838

Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)

Ofrece varios servicios, incluyendo representación legal, talleres de ciudadanía y planes de preparación familiar.

Teléfono: (888) 624-4752

Asistencia legal comunitaria del sur de California

Proporciona servicios legales directos a víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves en materia de inmigración, así como de naturalización para residentes legales permanentes.

Teléfono: 800-834-5001

Opciones Humanas, Inc.

Proporciona servicios de inmigración de bajo costo (o sin costo, según la financiación) que permiten a los inmigrantes y refugiados elegibles obtener el estatus de inmigrante legal o la ciudadanía de los Estados Unidos.

Teléfono #:(949) 757-3635

Centro Legal de Defensores de Inmigrantes

Ofrece representación legal gratuita a niños y familias en procedimientos de deportación.

Teléfono: (213) 634-0999

Redes de Rápida Respuesta

En caso de emergencia, puede informar la actividad de ICE y las acciones de cumplimiento llamando a su red de respuesta rápida local.

Los Ángeles 888-624-4752

Boyle Heights (L.A.) 323-805-1049

Condado de Orange 714-881-1558

San Bernardino/Riverside 909-361-4588