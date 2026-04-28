Niño hallado en contenedor de basura de Los Ángeles sufrió de abuso antes de morir

Un niño de 5 años hallado sin vida en un contenedor de basura el año pasado sufrió una violencia extrema antes de fallecer a causa de un traumatismo por un objeto contundente, reveló un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

El 12 de julio de 2025, el cuerpo de la víctima, identificada como Elyjah Anthony Hearn, de 5 años, fue encontrado desnudo y parcialmente envuelto en una manta de lana dentro de un contenedor de basura en la cuadra 8200 de Van Nuys Boulevard, en Panorama City.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al lugar aproximadamente a las 7:00 a.m. después de recibir el reporte sobre el hallazgo del cuerpo.

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Tres días después, los oficiales del LAPD detuvieron a una mujer y a dos hombres para interrogarlos en relación con la muerte de Elyjah, y al día siguiente otras dos personas también fueron detenidas.

El LAPD informó que Malik Brycson Gaddis, de 20 años, es considerado como el principal sospechoso de cometer el homicidio del niño, que presuntamente se cometió el 11 de julio.

Se sospechaba que Gaddis, quien mantenía una relación sentimental con la madre de Elyjah, cometió el homicidio en el interior de un apartamento en la cuadra 14500 de Lanark Street, ubicado aproximadamente a media milla del lugar donde se descubrió el cuerpo del niño.

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El 18 de julio de 2025, la fiscalía del condado de Los Ángeles acusó a Gaddis de asesinato y agresión a un menor con resultado de muerte. Desde entonces permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares.

La autopsia encontró graves lesiones que sufrió el niño, con fracturas, contusiones y abrasiones en la cabeza, el torso y los brazos, además de cortes en los labios y la frente.

En el informe de la autopsia de Elyjah se menciona que el cuerpo presentaba hematomas en diferentes etapas de curación, un hallazgo que podría indicar que habría sufrido abusos físicos con anterioridad a su fallecimiento.

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“Este es un caso verdaderamente desgarrador y horrible, y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de la joven víctima”, declaro el año pasado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman cuando anunció los cargos.

“Estamos comprometidos a buscar justicia y nos aseguraremos de que este acusado rinda cuentas por sus actos“, añadió el fiscal.

Si Gaddis es declarado culpable de todos los cargos en su contra, se enfrenta a una pena máxima de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

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