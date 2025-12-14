Luto en Los Ángeles: marine hispano y su novia mueren en accidente

Un marine hispano y su novia están entre las tres personas que fallecieron en un accidente automovilístico que ocurrió la noche de este viernes en el vecindario de Panorama City, en Los Ángeles.

De acuerdo con un familiar, Adrián Carrillo, marine de los Estados Unidos de 26 años, y su novia viajaban en un automóvil Mustang que estuvo involucrado en el percance que se reportó poco después de las 9:30 p.m. en la intersección de Terra Bella Street y Woodman Avenue.

Las autoridades informaron que una minivan Plymouth gris circulaba a exceso de velocidad en dirección oeste por Terra Bella Street y no respetó una luz roja del semáforo, por lo que se impactó contra el Ford Mustang azul de Carrillo y contra un Honda Civic canela, vehículos que iban por Woodman Avenue.

Sigue leyendo: Dos muertos y tres niños hospitalizados deja choque en San Bernardino

“Los investigadores creen que el conductor de la minivan huía del lugar de un accidente no relacionado antes de este. Tras la colisión, el conductor del Honda Civic salió del vehículo y huyó del lugar, sin detenerse, identificarse ni prestar auxilio, como exige la ley”, dijo la policía de Los Ángeles.

El familiar de Carrillo expresó que el infante de marina activo y su novia fallecieron en el lugar del accidente, en el que también murió el conductor de la minivan, mientras que un pasajero permanece hospitalizado en estado crítico.

“Era como el hermano que nunca tuve. Lo quería muchísimo, era una buena persona. Se dedicó a Dios, cuidó muchísimo de sus padres”, dijo Juan Bautista, primo de Carrillo, a la cadena ABC.

Sigue leyendo: Policía arresta a hispano que baleó a conductor tras atropello en East Hollywood

“Me da mucha rabia. Me enfurece que esto le haya pasado a mi primo. Era muy joven, tenía 26 años”, agregó el primo del marine.

Amistades de Carrillo mencionaron que el infante de marina había regresado a casa para pasar las fiestas navideñas y de fin de año con sus familiares.

“No puedo creer que viniera de vacaciones, solo de vacaciones… y muriera. No lo puedo creer. Debido a alguien que fue irresponsable”, expresó Ivonne Hooker, amiga de la familia de Carrillo, a la cadena CBS.

Sigue leyendo: Fiscales de Los Ángeles acusan de 74 delitos al hombre que atropelló a decenas frente a un nightclub

Hooker mencionó que la madre de Carrillo falleció a principios de este año de cáncer, y que el marine se encontraba en casa para asegurarse de que su padre no estuviera solo en Navidad. Dijo que su casa estaba a solo dos cuadras del lugar donde ocurrió el accidente.

Después del percance que ocurrió la noche de este viernes, residentes del vecindario de Panorama City se mostraron desconsolados y preocupados por el incremento en el número de incidentes de tránsito que han ocurrido en la zona.

“Estoy a punto de llorar, pero que en paz descansen estas almas. Espero de verdad que la gente entienda que hay que conducir con cuidado. Nuestras vidas son muy importantes, y cualquier cosa puede pasar en segundos”, dijo Sebastián Porras, otro vecino de Panorama City.

Sigue leyendo: Hombre realiza transmisión en vivo mientras permanece prensado en su vehículo tras accidente

La policía dijo que este accidente sirve como recordatorio para permanecer en el lugar del accidente, en caso de estar involucrado, hasta que lleguen las asistencias y para colaborar en la investigación del percance.

Los investigadores continúan buscando al conductor del Honda Civic que abandonó su vehículo al escapar del lugar.

Si alguna persona tiene información sobre este accidente, debe llamar a la División de Tráfico del Valle, del Departamento de Policía de Los Ángeles, al 818-644-8116, o al 818-644-8020.

Sigue leyendo: Niño y abuela hispanos mueren en choque en sentido contrario por conductor ebrio en Los Ángeles

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Terrible accidente en Santa Clarita ocasiona la muerte de tres hombres y manda al hospital a dos personas en estado crítico

· Video del fatal atropello a mujer en patineta es divulgado por la Policía de Los Ángeles

· Automovilista muere cuando un pedazo de escombro que se desprendió de un camión atravesó su parabrisas