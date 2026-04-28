Ladrones amenazan a familia hispana con disparos en Los Ángeles

Una familia hispana sufrió la amenaza de disparos por parte de los ladrones que irrumpieron en su casa la noche de este domingo en el Valle de San Fernando.

Los hampones ordenaron a los tres miembros de la familia que estaban en ese momento en la casa que permanecieran dentro de sus habitaciones o serían baleados en su domicilio, en la cuadra 9500 de Cedros Avenue, en Panorama City.

Fue uno de los incidentes más recientes de la ola de robos a residencias que han ocurrido en el Valle de San Fernando.

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Haroldo Sánchez, uno de los miembros de la familia que se encontraba en la vivienda, dijo que no de los ladrones, armado con una pistola, le dijo que le dispararían si no se quedaba en la habitación, donde se resguardaba junto con sus hijas de 15 y 7 años.

“Intenté salir por si era mi esposa que había llegado, me contestó una voz de hombre y quise salir, pero me dijo que si salía me iba a disparar, y yo, por temor, cerré la puerta“, declaró Sánchez en una entrevista con la cadena Telemundo.

El incidente fue reportado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aproximadamente a las 11:30 p.m.

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“Anoche no podía ni dormir, estaba asustado de que pudieran volver“, agregó el hombre hispano, quien describió la experiencia como aterradora.

Los miembros de la familia se mantuvieron encerrados en una habitación mientras los sospechosos saqueaban la propiedad.

La esposa de Haroldo, Karla Méndez, llegó unos minutos después del robo y se encontró con la vivienda completamente desordenada.

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“Encontré la puerta abierta, la refri abierta, y aquí el cuarto de mi hija todo patas arriba“, relató Méndez.

La familia hispana dijo que los sospechosos hurtaron joyas que recibió su hija por sus quince años, bolsos de marca, dinero en efectivo y otras pertenencias. Los ladrones también robaron el dinero que tenían reunido para el pago de la renta del próximo mes.

“No es justo que uno salga a trabajar confiando en que dejas a tu familia en tu hogar y regresar con esto“, agregó Méndez.

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Sánchez dijo desconocer por qué los ladrones tuvieron como objetivo a su familia, debido a que no son propietarios de un negocio y no poseen un automóvil de lujo.

La familia hispana mencionó que tienen poco de haberse mudado al vecindario, y que el 11 de mayo cumplirá un mes de vivir en esa casa.

La policía de Los Ángeles presentó un informe sobre el asalto en la propiedad de Panorama City, pero la única descripción que se tiene de los dos sospechosos es que eran hombres que vestían sudaderas negras con capucha.

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Según el LAPD, además del robo en Panorama City, se registraron dos robos en Lake Balboa, uno en West Hills y uno más en Burbank la noche del sábado 25 de abril.

En el caso de Burbank, las cámaras de vigilancia captaron a tres sospechosos cuando escapaban de una residencia en Scott Road, mientras que una vecina llamó al 911, lo que permitió a las autoridades detener a tres hombres.

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