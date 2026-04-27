LAPD recurre a la inteligencia artificial para combatir robos en el Valle de San Fernando

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recurre al uso de la inteligencia artificial para contrarrestar la ola de robos contra residencias y negocios que desde hace unas semanas afecta el Valle de San Fernando.

Por solicitud del LAPD, la empresa ACS Security instaló una unidad móvil de vigilancia que utiliza inteligencia artificial para rastrear a posibles sospechosos en la intersección de Ventura Boulevard y Ethel Avenue, una zona de mucho tránsito vehicular en Studio City.

ACS Security dijo que la unidad monitoriza la zona las 24 horas del día, los siete días de la semana, con tecnología que analiza videos y distingue entre animales, personas y vehículos.

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Si alguna actividad es detectada como sospechosa por la inteligencia artificial, se envía una notificación al centro de llamadas especializado, donde operadores humanos pueden enviar ayuda en tiempo real.

“Hemos proporcionado información, grabaciones y matrículas a la policía de Los Ángeles que han colaborado activamente en sus investigaciones, y algunos de esos casos han derivado en detenciones“, dio el portavoz de ACS Security, Aaron Sias, en una entrevista con la cadena KTLA.

Debido al aumento de allanamientos de morada con robo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instruyó al LAPD a aumentar el número de patrullas policiales en el Valle de San Fernando.

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“Vamos a reforzar la presencia policial con patrullas de alta visibilidad, unidades especializadas y detectives”, expresó la alcaldesa Bass en el anuncio de las medidas para reforzar la vigilancia contra los robos en viviendas y negocios.

La unidad móvil de la empresa ACS Security que utiliza la inteligencia artificial forma parte de la respuesta instruida por la alcaldesa Bass y el jefe del LAPD, Jim McDonnell.

“En las zonas más afectadas, estamos utilizando tecnología avanzada e inteligencia coordinada para identificar patrones y rastrear a los sospechosos“, expresó el jefe de la Policía de Los Ángeles.

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A pesar de que se instaló la unidad móvil, algunos residentes del Valle de San Fernando reconocieron que todavía mantienen la preocupación por la ola de robos, por lo que toman medidas de seguridad en sus viviendas.

“Nos hemos asegurado de cerrar bien las puertas con llave y revisarlas con más frecuencia. Tenemos un hijo de un año, nos preocupa que alguien pueda irrumpir en nuestro patio trasero”, dijeron los padres Wade Barnett y Rachel Atkins, residentes del Valle de San Fernando.

“Ahora, sobre todo teniendo un hijo, soy consciente de la importancia de mantener las puertas cerradas con llave“, añadió Rachel Atkins.

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Es la segunda ocasión que se utiliza en la zona un dispositivo de vigilancia de ACS Security, empresa que dijo que se tienen planes de mantenerlo en el lugar mientras lo solicite la policía de Los Ángeles.

Ladrones irrumpen en casa de Panorama City

Dos sospechosos irrumpieron la noche de este domingo en una residencia en el área de Panorama City, en el Valle de San Fernando, mientras una familia, con dos niños, se encontraba en la propiedad.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 11:30 p.m. en la cuadra 9500 de Cedros Avenue, según confirmó un portavoz del LAPD.

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Los sospechosos, descritos como dos hombres, entraron en la vivienda y gritaron a los ocupantes, pero nunca llegaron a tener contacto físico con ellos.

Tras registrar la residencia, los hampones escaparon con una cantidad indeterminada de joyas, bolsos y un teléfono celular.

El LAPD no proporcionó más detalles en relación con los dos sospechosos ni sobre el vehículo que se utilizó para escapar tras el allanamiento de morada.

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Este incidente en Panorama City ocurrió en medio de la ola de allanamientos de morada con robo en el Valle de San Fernando.

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