LAPD investiga robos nocturnos en residencias del Valle de San Fernando

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene bajo investigación una serie de robos nocturnos que se cometieron en residencias del Valle de San Fernando.

Aproximadamente a las 9:15 p.m., los oficiales acudieron a una residencia de dos pisos en la cuadra 12000 de Hatteras Street, cerca de la intersección de Coldwater Canyon y Burbank Avenue, en el área de Valley Village.

Los agentes respondieron a la llamada que hizo un vecino después de descubrir a un sospechoso enmascarado que escapaba del lugar.

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En el momento del allanamiento, el propietario no se encontraba en casa, y declaró a los investigadores que recibió una alerta por un corte de luz. Relató que, cuando llegó a su residencia, la encontró a oscuras, con joyas esparcidas por el suelo.

De acuerdo con el LAPD, cuando los oficiales llegaron al lugar, no encontraron a ningún sospechoso, pero mencionaron que se observó un automóvil Kia alejándose de la zona.

“Subieron las escaleras —mi habitación está ahí— y mis mesitas de noche estaban todas patas arriba, la caja fuerte estaba abierta y el armario hecho un desastre“, declaró la residente de la propiedad, Osnat Miyara, en una entrevista con la cadena KTLA.

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“También subimos las escaleras y vimos algunas de mis joyas en los escalones. Me alegro de no haber estado en casa, revisaremos las cosas materiales y encontraremos lo que falta, pero estoy muy contenta de que todos estemos bien”, añadió.

La mañana de este martes, la policía de Los Ángeles acudió a una propiedad cerca de Magnolia Boulevard y Colfax Avenue, después de que unos sujetos presuntamente irrumpieran por una ventana trasera, que posteriormente fue tapada con madera contrachapada por un trabajador.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce el número de sospechosos o de bienes que podrían haber sido robados en este incidente.

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Las autoridades no han proporcionado de forma oficial una descripción de los sospechosos ni de los vehículos que utilizaron.

Los atracos del martes ocurrieron después de varios hurtos que se han cometido en el Valle de San Fernando durante el fin de semana, por lo que el LAPD investiga si pudiera existir alguna relación entre los delitos.

Unos tres días antes, dos mansiones en Sherman Oaks y Hollywood Hills sufrieron casos de asalto. En uno de ellos, un residente sufrió lesiones leves después de tener un altercado físico con uno de los sospechosos.

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