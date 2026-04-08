Joven pierde un ojo tras impacto de un proyectil no letal durante protesta en Los Ángeles

Un joven universitario declaró que perdió un ojo tras el impacto de un proyectil no letal durante la manifestación No Kings del 28 de marzo en el centro de Los Ángeles.

Tucker Collins, de 18 años, acudió a la protesta y se encontraba entre las personas reunidas frente al Centro de Detención Metropolitano para manifestarse en contra de las redadas de inmigración de la administración Trump.

Después de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió el aviso de una reunión ilegal y ordenó el retiro de los manifestantes, aumentó la tensión entre el grupo de protestantes y los oficiales de policía.

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En un video grabado con un teléfono, un transeúnte captó a Collins sosteniendo una cámara mientras documentaba la protesta.

Según Collins, en ese momento no se estaba resistiendo al desalojo ni estaba protestando cuando, de repente, cayó al suelo tras el impacto en el rostro de un proyectil no letal, presuntamente disparado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Estaba sosteniendo su cámara cuando, sin previo aviso, recibió un disparo en el ojo con lo que creemos que fue una bala de pimienta, un proyectil menos letal, disparado por un agente del DHS desde el otro lado de la valla, e inmediatamente cayó al suelo”, dijo el abogado de Collins, James Desimone.

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Varios transeúntes brindaron ayuda al joven universitario, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por su lesión.

“Le diagnosticaron una fractura en la pared orbitaria y una rotura del globo ocular, por lo que tuvieron que extirparle el ojo quirúrgicamente“, explicó el abogado del universitario.

Como consecuencia del impacto del proyectil menos letal, el joven de 18 años quedó ciego del ojo derecho.

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El abogado de Collins dijo que las acciones de los agentes federales la noche del 28 de marzo dejaron en evidencia un patrón creciente sobre el uso innecesario de la fuerza en contra de los manifestantes, que ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

“Es muy alarmante. Existe una orden judicial federal contra el DHS que les prohíbe disparar a la cabeza de cualquier persona entre la multitud, pero están violando esa orden con total impunidad”, declaró Desimone.

Collins y su abogado planean presentar una demanda en virtud de la Ley Federa de Reclamaciones por Agravios, en la que solicitan una indemnización monetaria al gobierno de Estados Unidos por las lesiones causadas por negligencia.

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“El Departamento de Seguridad Nacional está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos“, dijo el DHS en un comunicado relacionado con el incidente.

“Nuestras fuerzas del orden han seguido su entrenamiento y han utilizado la fuerza mínima necesaria para protegerse a sí mismas, al público y a la propiedad federal. Se emitieron siete advertencias antes de desplegar las medidas de control de multitudes”, añadió el DHS.

El estudiante de primer año en la Universidad del Sur de California mencionó que está intentando adaptarse a su nueva realidad de vida sin la capacidad de ver claramente.

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“Su especialidad es ingeniería aeronáutica con una subespecialización en artes cinematográficas. La fotografía es una de sus pasiones, al igual que la realización de cortometrajes. Está haciendo todo lo posible por no perder su lugar en la universidad, pero le está costando mucho”, dijo su abogado.

El incidente de Collins ocurre después de otros casos similares que sucedieron durante las protestas contra las redadas de inmigración en el sur de California.

Ente los casos están el de Jasmín Rojas, que recibió el 30 de enero un disparo de un proyectil no letal durante una protesta en Los Ángeles; el de Jesús Gómez Islas, quien reclama $100 millones de dólares tras quedar ciego de un ojo, y el de un fotógrafo que sufrió una fractura tras el impacto de un proyectil.

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Kaden Rummler, de 21 años, perdió la vista de un ojo como consecuencia del impacto de un proyectil menos letal durante una manifestación contra ICE el 9 de enero en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

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