“¡No me lleven, tengo hijos!”: ICE arresta a madre hispana en corte en el condado de Los Ángeles

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una madre hispana en el exterior de la corte en la ciudad de Downey, en el condado de Los Ángeles.

Un video publicado en las redes sociales muestra el momento en que dos agentes federales enmascarados y con chalecos antibalas detienen a una mujer, a quien le golpearon la cabeza contra una pared del edificio de la corte mientras la someten para esposarla.

ICE detain mother outside immigration hearing—slamming her head against brick wall.



Agents are restricted from making these courthouse arrests—according to state law SB 54.



"Help! Please, help!" the woman cries out in Spanish.



"Don't take me! Please! I have children! Please!"… pic.twitter.com/Y9ZNWeRkcW — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 18, 2026

“¡Ayuda, por favor, ayúdenme!”, gritaba la mujer en español. “¡No me lleven, por favor, tengo hijos, por favor!”.

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Después de someter a la mujer, los agentes de ICE la llevaron a un vehículo que no estaba identificado como policial, que estaba en el estacionamiento de la corte, donde les esperaba un tercer agente.

“¡Ay, mi mano, mi mano!”, gritaba la madre hispana cuando los agentes continuaban con la labor de esposarla, antes de subirla al asiento trasero del automóvil.

Las personas que se encontraban en el lugar se limitaron a observar a la distancia el arresto de la mujer hispana, sin intervenir para ayudarla.

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Mientras los agentes federales arrestaban a la mujer, el conductor de un automóvil blanco, que llegaba al estacionamiento, tocó la bocina en repetidas ocasiones cuando se encontró con el operativo de inmigración.

De acuerdo con la ley SB 54 de California, promulgada en 2017, los agentes federales de inmigración tienen prohibido llevar a cabo este tipo de detenciones en los juzgados.

Desde que se intensificaron las redadas de las agencias federales en Los Ángeles y el sur de California, el 6 de junio de 2025, se han registrado arrestos de inmigrantes que acuden a los tribunales para comparecer en audiencias para solucionar su estatus migratorio.

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La senadora estatal de California, Susan Rubio, presentó el Proyecto de Ley SB 882, denominado Ley para Proteger a los Tribunales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, para evitar operativos de la agencia contra miembros de la comunidad que acuden a comparecer a las cortes.

La iniciativa promueve permitir las comparecencias judiciales a distancia hasta el final del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Con esta medida, los miembros de la comunidad evitarían tener encuentros con los agentes federales de inmigración, que también han detenido a personas cerca de iglesias y escuelas.

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Este proyecto de ley se une a otras legislaciones promovidas para proteger a la comunidad inmigrante, como las que evitan las operaciones federales de control de inmigración en las escuelas de California y la Ley contra la Policía Secreta, que prohíbe a los agentes cubrirse el rostro durante sus operativos.

La senadora Rubio representa a una amplia zona de Los Ángeles y San Bernardino que integra el distrito senatorial número 22 de California.

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