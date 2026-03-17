Sheriff de Orange transfiere a 239 personas a custodia de ICE en 2025

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange (OCSD) transfirió a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a 239 miembros de la comunidad, de acuerdo con un informe publicado por el Harbor Institute for Immigrants and Economic Justice.

Las transferencias voluntarias del OCSD a los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se convierten en una amenaza aún mayor para las comunidades inmigrantes del condado de Orange.

El informe anual del instituto, titulado “¿Protegiendo a qué comunidades?”, tomó datos del departamento encabezado por el sheriff Donald Barnes mediante solicitudes amparadas por la Ley de Registros Públicos.

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Según las estadísticas, las transferencias del OCSD al ICE han aumentado cada año. En 2022 se registraron 17, aumentando a 221 al año siguiente, luego a 228 en 2024 y a 239 en 2025, el número más alto desde que entró en vigor la Ley de Valores de California.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange es uno de los pocos departamentos del sheriff en California que todavía lleva a cabo transferencias con ICE de forma voluntaria.

Como ocurrió en años anteriores, la mayoría de los transferidos del OCSD eran residentes mexicanos, con el 39%, y vietnamitas, con el 31%. Otros de los transferidos eran originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala, Rumania, Cuba e Irán.

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Según el informe, 36 miembros de la comunidad transferidos a ICE tenían cargos de delitos menores, mientras que 26 fueron transferidos por condenas de hace 20 años o más.

“Seguir entregando personas a ICE representa una grave amenaza para la salud pública, la confianza en el gobierno y, por supuesto, la vida misma de los miembros de la comunidad”, dijo la directora de Investigación y Políticas del Harbor Institute, la Dra. Mai Nguyen Do.

“El sheriff Barnes debería escuchar lo que los residentes, las organizaciones comunitarias y los investigadores llevan años diciendo: ahorren recursos públicos y dejen de entregar voluntariamente a personas a la custodia de ICE“, añadió.

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Diversas investigaciones demostraron que la colaboración entre las fuerzas locales y las autoridades federales disminuye la confianza en el gobierno, reduce la probabilidad de que los inmigrantes y refugiados accedan a servicios sociales, con un costo económico para las jurisdicciones locales.

El OCSD ahorra $1.4 millones de dólares anuales desde que dejó de transferir inmigrantes a ICE sin órdenes judiciales.

Las políticas que limitan dicha colaboración también están asociadas con una disminución de la delincuencia.

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El informe, publicado antes del foro anual de la Ley TRUTH, insta a los funcionarios del condado de Orange a poner fin a toda colaboración entre el OCSD y el ICE, aumentar la transferencia de datos y al costo asociado con estas transferencias.

También se pide mejorar las oportunidades para una participación comunitaria significativa y garantizar que los miembros de la comunidad afectados reciban los recursos adecuados en materia de representación legal, educación sobre sus derechos y apoyo de respuesta rápida.

Para consultar el informe completo en el sitio web del Harbor Institute, puede ingresar a este enlace.

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