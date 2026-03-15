Alcaldesa Bass reúne a alcaldes para hablar del impacto de las redadas

La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass reunió a más de 20 alcaldes de la región, líderes de la comunidad, de fe y residentes impactados por las redadas de migración en un evento comunitario al que llamaron En la primera línea: Enfrentando el costo humano de las deportaciones del ICE y defendiendo a nuestras comunidades, en el que hablaron de los excesos y abusos cometidos por los agentes federales de migración.

“Los Ángeles no tolerará el miedo, la intimidación ni la persecución ilegal por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas)”, declaró la alcaldesa Karen Bass.

“La audiencia puso al descubierto los efectos devastadores que sufren los angelinos, incluidos ciudadanos estadounidenses, que han sido detenidos sin causa, agredidos y privados de su libertad. Estas historias no solo son alarmantes, sino intolerables”, señaló.

“Tales ataques golpean el corazón mismo de nuestra ciudad, y estamos viendo cómo su impacto se extiende por todo el condado”, dijo.

La preocupación por el tema migratorio reúne a comunidad y alcaldes de la región convocados por la alcaldesa Karen Bass. Crédito: Oficina alcaldesa Karen Bass | Cortesía

La alcaldesa se mostró orgullosa de estar codo con codo junto a más de 20 alcaldes de la región, unidos en su compromiso de proteger a cada residente y defender la justicia en todo momento.

La audiencia regional puso de manifiesto las urgentes presiones que pesan sobre las comunidades inmigrantes, revelando cómo las redadas federales amenazan los derechos fundamentales y desestructuran a las familias en todo Los Ángeles y sus alrededores.

A medida que las operaciones del ICE se vuelven más agresivas, los residentes y los líderes locales lidian con la realidad cotidiana de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de riesgo.

Los testimonios personales pusieron de relieve las reiteradas violaciones de derechos, ofreciendo un vívido relato de las consecuencias humanas de la aplicación de las leyes de inmigración, tanto en la región como en el resto del país.

“​​Las redadas de inmigración inconstitucionales y el miedo que generan atentan contra el tejido moral de nuestra nación y contra los derechos fundamentales que nuestra Constitución tiene por objeto proteger”, afirmó el alcalde de San Fernando, Joel Fajardo.

“En ciudades como San Fernando, las familias inmigrantes son nuestros vecinos, nuestros propietarios de pequeños negocios y una parte esencial del entramado de nuestra comunidad”, subrayó.

Añadió que cuando las familias viven con miedo e incertidumbre, afectan a barrios enteros, a los comercios locales y a la estabilidad de las comunidades.

“Nuestro país es más fuerte cuando defendemos los derechos humanos, tratamos a las personas con dignidad y recordamos que los valores de justicia y compasión constituyen el núcleo de lo que somos”.

A raíz de las redadas de junio de 2025 y hasta diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que más de 10,000 inmigrantes han sido arrestados por el ICE en el área de Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass reúne a alcaldes de la región para hablar sobre el tema migratorio. Crédito: Oficina alcaldesa Bass | Cortesía

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson dijo que los testimonios comunitarios recabados en el foro constituirán una herramienta esencial para exigir a esta administración que rinda cuentas por las atrocidades que ha perpetrado contra los barrios y la economía local.

A su vez Maegan Ortiz, directora ejecutiva de los centros para jornaleros IDEPSCA, dijo que a través de una diversidad de testimonios y pruebas, la reunión demostró que lo que han experimentado colectivamente en todo el sur de California no es otra cosa que ataques patrocinados por el gobierno federal, arraigados en el racismo y la supremacía blanca.

“También pone de manifiesto que, a pesar de los intentos por alterar el propio paisaje del sur de California, permanecemos unidos en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como en la lucha continua por protegernos y amarnos mutuamente a través de la protesta y la acción política”.

Bamby Salcedo, presidenta y directora ejecutiva de la TransLatin@ Coalition dijo que las redadas de inmigración que aterrorizan a las personas inmigrantes transgénero son inhumanas.

“Las personas inmigrantes transgénero merecen vivir con dignidad y seguridad, no con miedo. Nuestro país es más fuerte cuando protegemos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o identidad de género”.

Reunión de alcaldes para hablar de migración convocada por la alcaldesa Karen Bass. Crédito: Oficina alcaldesa Karen Bass | Cortesía

La reunión se dio casi al tiempo que saliera a relucir una nueva encuesta del Centro Citrin de Investigación de la Opinión Pública de UC Berkeley y POLITICO entre los votantes de California que arroja que los demócratas de California desean abrumadoramente desmantelar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Si bien 41% de los demócratas y dos tercios de los independientes dijeron que es importante que el país asegure sus fronteras y detenga el flujo de inmigración indocumentada, el 71% de los votantes encuestados, incluyendo 45% de los republicanos, sostuvo que la economía de California sufriría si millones de inmigrantes indocumentados desaparecieran de la fuerza laboral.

A nivel local, a partir de las redadas, la alcaldesa Bass emitió la orden ejecutiva 12, y junto con socios filantrópicos y privados, movilizó $1.7 millones de dólares en ayuda inmediata para las familias afectadas.

Más tarde promulgó la orden ejecutiva 17 que orden que las propiedades municipales no sea usadas por los agentes federales de inmigración como bases de operación, procesamiento y preparación; y pide actualizar los protocolos del Departamento de Policía de Los Ángeles con relación a las acciones de migración.

Al mismo tiempo, ordena que los oriente sobre cómo implementar la ley estatal que prohíbe que los agentes de migración usen mascarillas y que de inicio el proceso para asegurar que los contratistas de la ciudad revelen si tienen acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional.