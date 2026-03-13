Entregan ayuda económica a pequeños negocios afectados por las redadas

Armando Torres y Christine Barra, propietarios desde hace nueve años de Adonarm Flowers en el Este de Los Ángeles, quienes han visto caer las ventas de su florería en un 50% desde el año pasado cuando comenzaron las redadas, se emocionaron al recibir un apoyo por $5,000 del condado de Los Ángeles.

“Nos va a ayudar bastante a recuperarnos de las pérdidas y a comprar material para los arreglos como bases, papel y listón”, dijo Armando.

La presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles Hilda Solís junto con el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) anunciaron la entrega de una segunda ronda de apoyo a 872 pequeños negocios.

La derrama en ayuda será por un total de $3.6 millones aportados por el Small Business Resiliency Fund (SBRF).

“Con este esfuerzo estamos tomando medidas significativas para proporcionar recursos que ayuden a estabilizar nuestros negocios locales, proteger empleos y apoyar a las comunidades que impulsan nuestra economía. Cada acción cuenta, y juntos continuaremos fomentando la resiliencia y las oportunidades en todo el Condado de Los Ángeles”, dijo la supervisora Solís.

La supervisora Hilda Solis entrega una beca a Gerardo y Maria Dávila de la Taquería Ameca en Los Ángeles. Crédito: Diandra Jay | Cortesía

Esta entrega se suma a los $1.53 millones iniciales otorgados a 367 empresas en la primera ronda. En total, ha entregado más de $5.1 millones en asistencia directa a 1,239 pequeñas empresas.

La supervisora Solis anunció que además de su fondo para gastos discrecionales, destinará $590,000 adicionales para cubrir la necesidad de 146 pequeñas empresas del primer distrito que representa.

El Small Business Resiliency Fund cuenta con el apoyo de Care First Community Investment y recursos del condado; y proporciona capital a empresas ubicadas dentro de la zona de toque de queda o en todo el condado que hayan sufrido pérdida de personal, daños materiales o una disminución significativa de clientes o ingresos como resultado de las medidas de control migratorio.

Entre los beneficiarios se incluyen tiendas físicas, contratistas independientes, vendedores ambulantes y ciertos negocios domésticos que atienden al consumidor, como guarderías infantiles con licencia.

“Desde que empezaron las redadas, vivimos al día; al grado que se nos acumuló una deuda de $5,000 de la luz que acabamos de terminar de pagar en plazos”, dijo Armando de Adonarm Flowers.

Afirmó que hay días que solo se para un cliente en su negocio, y cuando se anuncia en las redes sociales, que anda cerca una redada, la calle se queda sola, y no se acerca nadie.

“Entendemos que las flores no son un artículo de primera necesidad, y que todo está muy caro; lo único que nos ha mantenido a salvo de no cerrar, son los funerales”, comenta.

De acuerdo al reporte Economic Impacts of Federal Immigration Enforcement in Los Angeles County, los trabajadores indocumentados contribuyen con $253.9 mil millones a la producción económica total, equivalente al 17% del Producto Interno Bruto (PIB) del Condado de Los Ángeles, generando más de 1.06 millones de empleos y $80.4 mil millones en ingresos laborales en industrias como la construcción, la manufactura, el comercio minorista y los servicios.

El documento estima que el toque de queda de junio de 2025, impuesto del 10 al 16 de junio en respuesta a las protestas relacionadas con las redadas de inmigración, resultó en aproximadamente $840 millones en pérdidas totales de producción y $312 millones en ingresos laborales.

“Cuando nuestras pequeñas empresas experimentan interrupciones repentinas, el impacto se siente en todos los vecindarios e industrias. Programas como el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas brindan apoyo oportuno para que las empresas puedan estabilizarse, proteger los empleos y seguir contribuyendo a la economía de la región, afirmó Kelly LoBianco, directora del Departamento de Oportunidades Económicas.

El SBRF se lanzó el 29 de septiembre de 2025, a raíz de una moción presentada por la presidenta Solis y la supervisora ​​Janice Hahn el 17 de junio de 2025, que solicitaba el establecimiento de un fondo de interrupción de negocios y otras intervenciones de resiliencia económica y centradas en apoyar a las empresas directamente afectadas por las actividades de control de inmigración.

Gerardo y María Dávila, dueños de la Taquería Ameca, han recibido en dos ocasiones un apoyo de $5,000 por parte del condado.

“La primera vez fue por impacto de la pandemia, y ahora por las redadas”, dice Gerardo.

Y dice que a partir de operativos de inmigración, los clientes se ahuyentaron y la cuadra de negocios donde ellos están, se volvió fantasmal.

“Las ventas se desplomaron en un 50%; y esto se ha vuelto impredecible. Lo único cierto es que si no vendemos, no generamos ingresos”, dice.

Armando Torres y Christine Barra, propietarios de Adonarm Flowers del este de Los Ángeles reciben una beca del condado de Los Ángeles. Crédito: Diandra Jay | Cortesía

Comparte que su esposa María y él se han quedado solos atendiendo la taquería, porque sus hijos que eran sus empleados mejor se fueron a buscar otras fuentes de ingresos.

“Hoy en toda la mañana, solo hemos tenido cuatro clientes”, dice Gerardo, cuya taquería lleva 30 años abierta.

“Estos $5,000 que nos ha dado el condado nos van a servir para sobrevivir durante un mes, y después no sabemos qué va a pasar. Todo está muy caro, las cuentas se han duplicado; y con las redadas, la gente tiene miedo de salir a consumir; tampoco tiene mucho dinero porque les han reducido las horas de trabajo”.

Las subvenciones del SBRF varían de $2,000 a $5,000 y pueden utilizarse para gastos esenciales del negocio, como alquiler, nómina, inventario, marketing y pago de deudas. Las notificaciones de las subvenciones las emite AidKit, administrador externo, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico (DEO) y el patrocinador fiscal SoCal Grantmakers.

Adonarm Flowers se localiza en el 3818 del bulevar Whittier en Los Ángeles, 90023; y la Taquería Ameca en 747 S Atlantic Blvd, Los Angeles, CA 90022.