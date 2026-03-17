DHS apela decisión de jueza que desestima deportación de un jardinero, en Orange

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apelará la decisión de una jueza por desestimar la deportación de un jardinero indocumentado del condado de Orange, quien es padre de tres marines de los Estados Unidos.

De acuerdo con la abogada Lisa Ramírez, quien representa al jardinero Narciso Barranco, de 48 años, la agencia federal de inmigración presentó la apelación justo antes de la fecha límite.

“Ocurrió el último día que la jueza había asignado“, dijo Ramírez, en declaraciones a la cadena CBS.

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El 28 de enero, la jueza Kristin S. Piepmeier emitió una orden que desestimaba el caso contra Barranco tras las pruebas de la defensa que acreditaban al jardinero como padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que sirven en la Marina, lo que lo hace elegible para solicitar un estatus migratorio legal.

Después de la decisión de la jueza, la entonces subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, adelantó que la agencia apelaría el fallo, el cual calificó de “ilegal“.

“El fallo de esta jueza activista no cambia el hecho de que Narciso Barranco es un inmigrante indocumentado“, dijo McLaughlin en febrero.

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Barranco fue arrestado por agentes federales de inmigración en junio de 2025 en el exterior de un restaurante IHOP en la ciudad de Santa Ana.

Videos grabados por testigos mostraron el momento en que Barranco era sometido en el suelo por cuatro agentes federales durante el arresto.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones de los agentes con el argumento de que el jardinero hispano era un inmigrante indocumentado que intentaba evadir a las autoridades.

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Según el DHS, otra grabación captó cuando Barranco supuestamente intentaba golpear con una desbrozadora a un agente federal mientras se negaba a obedecer sus órdenes.

La abogada sostuvo que las acusaciones por parte de la agencia federal de inmigración contra Barranco no eran ciertas.

“Nunca fue una acusación fáctica de la que el gobierno lo acusara, así que nunca fue un asunto que tuviéramos que refutar”, expresó la abogada Ramírez.

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Después de su arresto, Narciso Barranco estuvo bajo custodia durante tres semanas antes de ser puesto en libertad tras el pago de una fianza y con la obligación de portar un dispositivo electrónico de localización.

Barranco regresó a su casa, pero aseguró que en los últimos nueve meses ha sentido que le arrebataron su libertad, con el temor de volver a ser arrestado.

El hombre hispano dejó de trabajar y dijo que casi no sale de su casa. A pesar de sentir alivio tras la desestimación de su caso, Barranco mencionó que la decisión del DHS de apelar la decisión de la jueza destrozó a su familia.

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“Me sentí triste”, expresó Narciso Barranco tras recibir la noticia de la apelación del DHS.

Martha Barranco, esposa del jardinero hispano, dijo que es desgarrador verlo vivir con miedo y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar.

Por la apelación del DHS, quedó suspendida la solicitud de Barranco de libertad condicional en un programa que permite a los familiares directos de los miembros de las fuerzas armadas solicitar un estatus legal.

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“Debido a la apelación, no tendrá ni la libertad condicional ni podrá seguir adelante con su solicitud de residencia permanente“, expresó Ramírez.

Narciso Barranco dijo que llegó a Estados Unidos hace casi 30 años para darle una mejor vida a su familia, pero aseguró que no pierde la esperanza de convertirse en un residente legal.

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