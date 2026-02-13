Jueza frena deportación del mexicano Narciso Barranco, padre de tres marines; DHS anuncia apelación

Un tribunal de inmigración puso fin al proceso de deportación contra Narciso Barranco, mexicano arrestado en junio pasado en Santa Ana, California, lo que le permitirá continuar su trámite para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.

La jueza Kristin S. Piepmeier emitió el pasado 28 de enero la orden que desestimó el caso. La decisión se basó en pruebas presentadas por la defensa que acreditan que Barranco es padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que sirven en el ejército, condición que lo hace elegible para solicitar un estatus migratorio legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que apelará la resolución ante las instancias correspondientes.

Arresto en Santa Ana y videos que generaron polémica

Narciso Barranco, de 49 años, llegó a Estados Unidos desde México en la década de 1990 sin documentación. Fue detenido en junio pasado frente a un restaurante IHOP en Santa Ana, en el condado de Orange, mientras realizaba trabajos de jardinería.

Videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales muestran a agentes federales forcejeando con él y sometiéndolo en el suelo. Las imágenes provocaron atención pública y reacciones en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha generado escrutinio y protestas en distintas partes del país.

Tras el arresto, Barranco fue trasladado a un centro de detención en Los Ángeles, donde comenzó el proceso de deportación. En julio quedó en libertad bajo fianza de $3,000 dólares, con la condición de portar un grillete electrónico.

Posturas encontradas entre DHS y la defensa

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que los agentes actuaron conforme a los protocolos y emplearon la fuerza mínima necesaria, priorizando la seguridad pública y de los oficiales.

Por su parte, la abogada de Barranco, Lisa Ramírez, rechazó esa versión y afirmó que su cliente no tiene antecedentes penales. También aseguró que fue perseguido por su apariencia mientras trabajaba en las calles de Santa Ana y calificó la detención como traumática y desproporcionada.

Alejandro Barranco, hijo del detenido y veterano del Cuerpo de Marines que participó en la evacuación de Afganistán en 2021, declaró entonces que su padre no agredió a nadie y que el uso de la fuerza fue innecesario. Alejandro dejó el servicio en 2023, mientras que sus dos hermanos continúan en servicio activo.

Retiran grillete electrónico y avanza trámite migratorio

Tras la decisión judicial, las autoridades migratorias retiraron el grillete electrónico y suspendieron los reportes periódicos que debía cumplir Barranco. Según su abogada, el jardinero experimenta un “alivio significativo” después de meses de incertidumbre.

Barranco solicitó su ingreso a un programa de libertad condicional que protege a padres de militares estadounidenses de la deportación y facilita la obtención de la residencia permanente. De ser aprobada la petición, obtendría además un permiso de trabajo.

El proceso podría tardar seis meses o más, de acuerdo con estimaciones de la defensa, mientras el DHS prepara formalmente su apelación.

Con la deportación desestimada por ahora, el caso de Narciso Barranco se mantiene como un nuevo foco de debate sobre políticas migratorias, uso de la fuerza y protección a familias de miembros del ejército en Estados Unidos.

