Liberan al padre de un marine de EE.UU. arrestado por ICE en Orange

El padre de un marine de Estados Unidos que pasó meses bajo custodia después de ser arrestado en octubre en el condado de Orange fue puesto en libertad y está de regreso al lado de su familia.

Mauricio Prado, padre de cinco hijos, fue detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mañana del 6 de octubre en el condado de Orange. Esto ocurrió en una tienda Home Depot de Santa Ana, a la que acudió para comprar algunos artículos de construcción.

Después de cinco meses de permanecer bajo custodia de las agencias de inmigración en un centro de detención federal, finalmente Prado fue liberado por ICE.

Sigue leyendo: Proyecto de ley de California impide que oficiales policiacos trabajen con ICE

“La familia es lo primero, y sin la familia yo no soy nada“, declaró Mauricio Prado, tras quedar libre, en una entrevista con la cadena ABC.

“Tengo que echarle ganas por mis niños, por mis hijos y por mi esposa”, agregó.

Prado dijo que pasó por una experiencia aterradora, pero que el trauma aún no termina y que su futuro sigue siendo incierto.

Sigue leyendo: Dos mujeres son declaradas culpables de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

“Me siento feliz y muy emocionada también porque nunca debimos haber pasado por esta situación en primer lugar”, expresó la hija de Mauricio, Kristal Navarro.

Mauricio Prado, de 45 años, llegó a Estados Unidos a los 17 años procedente de México. Cuando intentó arreglar su condición migratoria en el país, el hispano no tuvo los recursos para cubrir el pago de las tarifas.

El trabajador hispano fue víctima de las redadas que se incrementaron en el sur de California desde el 6 de junio de 2025, impulsadas por el presidente Donald Trump con el propósito de deportar a inmigrantes que no tengan papeles para permanecer en el país de forma legal.

Sigue leyendo: Exigen a Universal Studios garantizar seguridad frente a operativos del ICE

Jacobo, uno de los hijos de Mauricio Prado, sirve en la Marina y defiende a su padre a través de un programa conocido como Parole in Place, que otorga estatus legal temporal y autorización de trabajo a familiares directos de militares estadounidenses.

“Él está luchando por su país solo para que le quiten a su padre. Para mí, eso es realmente desgarrador“, agregó Navarro.

Kristal mencionó que su padre no tiene antecedentes penales y aseguró que siempre se concentró en el trabajo, por ser la única fuente de ingresos de la familia.

Sigue leyendo: Comunidad de San Diego no quiere que ICE practique en su ciudad

Después de quedar libre de la custodia de los agentes de ICE, Mauricio Prado aseguró que su único deseo es que le permitan apoyar lo mejor que pueda a las personas a las que más ama.

“Denle la oportunidad de trabajar porque mi esposo es el mejor”, declaró Beatriz García, esposa de Mauricio.

Prado aseguró que mantiene una actitud positiva y tiene confianza en que su abogado pueda ayudarlo a solucionar su situación migratoria en Estados Unidos.

Sigue leyendo: Comunidad de ciudad del condado de Los Ángeles pide aprobar ordenanza santuario

El padre de familia hispano debe comparecer en dos semanas ante un tribunal federal.

Sigue leyendo:

· Pastor defiende a trabajadores indígenas del ICE en Hollywood

· Trabajadora externa de SoFi Stadium despedida por amenazar a hispanos con llamar a ICE

· Representante Aguilar se reúne con víctima de ataque de CBP en San Bernardino