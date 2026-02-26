Comunidad de ciudad del condado de Los Ángeles pide aprobar ordenanza santuario

Miembros de la ciudad de El Monte, en el condado de Los Ángeles, pidieron al Ayuntamiento la aprobación de una ordenanza santuario para proteger a los miembros de la comunidad inmigrante ante las redadas impulsadas por la administración Trump.

La petición es para ofrecer protecciones que limiten el uso de los recursos de la ciudad en la aplicación de las leyes de inmigración, restrinjan el intercambio de información confidencial de los residentes y prohíban contratos con empresas que proporcionen datos a las autoridades de inmigración.

“El Ayuntamiento ha hecho promesas de agendar una ordenanza de santuario, pero no ha cumplido con estas promesas“, dijo la Coalición Santuario de Los Ángeles en un comunicado.

Sigue leyendo: Residente de El Monte acusa a exconcejal de querer restringir la libertad de expresión

Representantes de organizaciones reiteraron la petición a la ordenanza durante la reunión de este miércoles de los concejales de la ciudad de El Monte.

De acuerdo con los representantes de las organizaciones sociales, ha aumentado el temor en la comunidad en las semanas recientes después de que ocurrieron varios operativos de agentes de inmigración en El Monte.

Entre los incidentes está el que vivió la activista María Santay, quien transmitió en vivo el momento en que agentes federales usaron un martillo para estrellar el cristal de la ventana de su auto. Santay fue detenida y liberada posteriormente.

Sigue leyendo: Hallan a mujer secuestrada en Los Ángeles con app de celular

“¿Dónde está esa ordenanza? ¿Dónde está? Me rompieron las ventanas. ¡Vamos! No tenemos por qué fijarnos en Minnesota”, expresó Santay durante la reunión del Ayuntamiento de El Monte.

El concejal Martín Herrera, miembro del grupo de trabajo de inmigración de la ciudad, señaló la dependencia de El Monte de las subvenciones federales.

El administrador de la ciudad confirmó que una parte importante de los fondos de la policía proviene de fuentes federales, lo que plantea preguntas sobre lo que podría estar en riesgo.

Sigue leyendo: Arrestan a sospechoso de secuestro en el sur de California

“La Ley SB 54 de California, la Ley de Valores de California, convierte al estado en un estado santuario y, por defecto, las ciudades dentro del mismo son ciudades santuario. Pero nuestra comunidad realmente quiere la afirmación de que esta ciudad está comprometida con esos valores”, expresó Herrera.

Funcionarios de la ciudad de El Monte confirmaron durante la reunión que el tema se incluirá en la agenda municipal.

Sigue leyendo:

· Hispano arrestado por amenazar con poner bomba en un banco del condado de Los Ángeles

· ¿Intimidación o lucha de poderes en la ciudad de El Monte?

· Mujer latina de 44 años muere apuñalada por su propia hija en El Monte