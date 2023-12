¿Intimidación o lucha de poderes en la ciudad de El Monte?

“Ahora más que nunca temo por mi vida”, dice Gabriela Leos, una mujer residente de El Monte, quien entabló una demanda federal en contra de esa ciudad y la alcaldesa Jessica Ancona, sobre la base de violación de sus derechos constitucionales de la Primera Enmienda, y la presunta intimidación a su integridad física por parte de un pandillero convicto de delitos federales, descrito en la querella.

El conflicto entre la alcaldesa y la mujer, ambas residentes de El Monte, desde hace 26 años, provocó una demanda federal en la que Gabriela Leos, alega que la alcaldesa Ancona está violentando sus derechos de la Primera Enmienda.

Leos acusa a Ancona y a la ciudad de represalias, negligencia y violación de una ley estatal que prohíbe el uso de amenazas o intimidación para censurar la libertad de expresión.

En octubre de 2022, Leos había manifestado su respaldo político a la doctora María Morales, quien se postuló contra Ancona.

Leos se encontraba en un parque distribuyendo panfletos sobre el programa STOP que aborda las condiciones peligrosas del tráfico en los vecindarios.

“Ella venía en su auto con sus padres y comenzó a gritar que dejara de hacer campaña en su distrito”, dijo el abogado Torres Siegrist.

Leos escribió un correo electrónico a todos los concejales, donde criticaba el comportamiento de la alcaldesa, a quien llamó “chola”.

A partir de ese momento, la presunta represalia fue llamadas continuas al trabajo de la señora Leos. La compañía Southern California Edison hizo una investigación sobre ella y no encontró ninguna violación ética a las políticas de la compañía.

Las críticas de Leos fueron hechas siempre en su tiempo libre y privado.

“Soy de El Monte…soy de Flores”

El 16 de septiembre, las dos mujeres coincidieron providencialmente en el evento anual Michelada Ramble en el Hipódromo de Santa Anita.

Esa tarde, partidarios de la alcaldesa comenzaron a grabar a Leos con sus celulares. Ella hizo lo mismo, al igual que su esposo.

En algún momento, un hombre alto que vestía la camiseta de Reggie White de las Águilas de Filadelfia se aproximó a la señora Leos.

¿Estás grabando a la alcaldesa?, preguntó el tipo.

¿Es la alcaldesa de El Monte, ¿verdad? Su novia también me está grabando”.

¿Sabías que llamo a mi trabajo para que me despidan?

“No lo sé”.

‘Yo soy residente de El Monte”.

“Yo también”, dice él.

¿Dónde vives?, pregunta ella.

“Soy de El Monte…, soy de Flores”, expresó el hombre en el video.

En la demanda enmendada, David Torres-Siegrist, abogado de Gabriela Leos indica que “la alcaldesa intensificó la situación al enviar a un conocido miembro de la pandilla El Monte Flores, que está en libertad condicional federal debido a un caso RICO de 2014 (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Mafiosos)

“El pandillero era un gánster de más de 300 libras. que medía más de 6 pies y 3 pulgadas. Fue enviado por la alcaldesa para amenazar e intimidar a la demandante en este evento público”, escribió el abogado de Leos, David Torres-Siegrist, en una enmienda a su demanda original. Todo fue capturado en audio y video de un celular. La demanda describe al hombre como “un conocido miembro de la pandilla El Monte Flores” en libertad condicional federal por un caso de extorsión de 2014.

Torres-Siegrist identificó al hombre como Louis Ruiz o “Luis el Alto”.

“Luis el Alto” se encontraba entre 41 acusados nombrados en una acusación de extorsión de 167 páginas que alegaba que “los pandilleros de El Monte Flores cometían delitos, incluidos actos de violencia (que van desde agresión hasta asesinato), delitos de tráfico de drogas, robos, robos de vehículos, intimidación de testigos, secuestros, tráfico de armas, fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad y crímenes de odio dirigidos contra afroamericanos que podrían residir o estar presentes en las ciudades de El Monte y South El Monte en un esfuerzo por echar fuera de estas ciudades de todos los afroamericanos.

La investigación sobre Louis Ruiz o “Luis el Alto” y la pandilla El Monte Flores -ligada a la Mafia Mexicana o “La Eme”- fue realizada por un grupo de trabajo que incluía a la Agencia Antidrogas (DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); agentes de la oficina de Investigación Criminal del Departamento de Rentas Internas (IRS) y el Departamento de Policía de El Monte.

Partidarios de la alcaldesa Ancona indican que la señora Leoz y su esposo “acecharon y acosaron” a la funcionaria.

Amenazas en la red oscura de 4Chan

“Parece un trabajo para que [un] 4Chan armado se involucre”, es el llamado de un usuario de la red oscura.

Otro señala: “Cuando le ladras a un perro grande… solo atraes problemas”, mientras que uno más precisa: “4chan debería involucrarse, tos, tos”, como una señal de que la persona debería ser ahorcada.

En estos tres mensajes de la red oscura, los usuarios utilizan lenguaje codificado.

“Directa e indirectamente están haciendo un llamado para causarle daño a la señora [Leos]”, dijo un experto en cibernética consultado por La Opinión.

Gabriela Leos, de 51 años, explica que, si bien no tiene protección policiaca, cada vez que llama a la policía de El Monte, una patrulla acude para estar al tanto de quien o quienes merodeen su hogar.

Además, en toda su casa ha instalado un circuito cerrado de vigilancia de alta definición que le sirve de protección.

“Ya no duermo”, dice. “Me levanto dos o tres veces por la madrugada, en cuanto oigo apenas un ruido”.

De hecho, ni siquiera se sienta en la sala ni en el comedor de su casa.

“Lo que más me da miedo es que nadie está monitoreando las amenazas contra mí en la red oscura”, agregó.

Por ello, su abogado David Torres Siegrist, informó que solicitaría una citación 4chan para conocer a los usuarios desde donde se originan los mensajes amenazadores.

“Ya no salgo, si no está mi esposo, ni siquiera me asomo a la calle cuando estoy en casa; solamente cuando está mi esposo vamos a la marketa”.

Les dijo que la razón de hacer pública su demanda fue por el hecho de cómo vio que escalaron las cosas, particularmente desde la Michelada Ramble en el Hipódromo de Santa Anita.

¿Estaba comprando un seguro de vida haciendo público el video?

“No lo sé…creo que sí… Esa fue la razón de la entrevista. Si el público está ajeno tiene que darse cuenta de que ella [Jessica Ancona] puede mandar a alguien a intimidar, pero es más preocupante no saber que más quiera hacer contra mí. Es, por si desaparezco”, dijo.

¿Ha pensado en irse de esta ciudad?

“Sí. Mis hijos también están preocupados y no quiero que lo estén. Uno está en la Marina y el otro en Washington; tengo fuertes dolores en la espalda, sufro de depresión y ansiedad por todo lo que está pasando e intento dormir solo en la parte de atrás de la casa… no estoy en paz y solo estoy con mi atención en las cámaras”, respondió.

Respuesta de los abogados

La Opinión preguntó a la alcaldesa Ancona si intentó utilizar su posición como funcionario electo en la ciudad de El Monte para frustrar o restringir los derechos de la Primera Enmienda de la demandante Gabriela Leos por criticar y quejarse de su administración; si llamo o no al trabajo de la demandante para que la sancionaran y, si un presunto pandillero de Flores “intimidó” a la señora Leos mientras ambas estaban presentes en un mismo evento.

“En vista de que este asunto está en litigio, he aconsejado a la ciudad y a la alcaldesa Ancona que no deberían hablar sobre el caso ni conceder entrevistas. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el estado procesal del litigio, pero sería inapropiado que comentemos sobre las pruebas del caso”, dijo el abogado Edwin J. Richards.

El abogado adjuntó un comunicado de prensa emitido recientemente en nombre de la ciudad y de la alcaldesa Ancona.

“Los hechos completos se revelarán durante el litigio, y estamos seguros de que reivindicarán a la ciudad y a la alcaldesa Ancona de conformidad con los dos fallos anteriores del Tribunal en los que ya confirmó la objeción de los demandados”.

¿Más que una disputa legal?

De acuerdo con el diario LA Times, la disputa legal entre la alcaldesa Jessica Ancona y la demandante Gabriela Leos, pudiera ser algo más que un pleito legal.

En el artículo se entrevista a residentes y exresidentes donde hablan de la lucha de algunos funcionarios de querer regresar al poder, mientras otros sugieren que puede ser por el hecho que la alcaldesa se ha opuesto al incremento de más negocios de mariguana en la ciudad.

Mientras la disputa continúa, en el mes de octubre un juez ya eliminó algunas de las partes de la demanda de Leos, donde ella asegura que la alcaldesa la trata de silenciar por hablar en contra de ella.

Lo que si es cierto, es que tanto la alcaldesa Ancona como la demandante Leos tienen sus simpatizantes, quienes han llegado al concilio a apoyar a ambas.