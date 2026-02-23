Representante Aguilar se reúne con víctima de ataque de CBP en San Bernardino

El representante Pete Aguilar sostuvo una reunión con un ciudadano estadounidense de San Bernardino que fue víctima de un ataque por parte de agentes de inmigración.

Recientemente, Aguilar (CA-33) tuvo un diálogo con Martín Daniel Rascón, quien en agosto de 2025 sufrió acoso y agresión con disparos por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante el incidente,, que ocurrió el 16 de agosto en San Bernardino, Daniel, su suegro y su cuñado temieron por sus vidas mientras esquivaban las balas y se alejaban de los agentes federales de inmigración.

Aguilar le pidió a Rascón que recordara qué fue lo que sucedió durante el encuentro con los agentes de CBP.

“Estaba haciendo un recado con mi suegro y su hijo, mi cuñado, cuando unos hombres enmascarados y armados comenzaron a acercarse al vehículo, dos a cada lado“, expresó el ciudadano estadounidense, según un comunicado de la oficina del representante Pete Aguilar.

“De inmediato, no parecía que se tratara de la policía ni de una agencia federal. Simplemente, parecían hombres al azar equipados con cosas que habían comprado en línea“, añadió.

Cuando los agentes, todos enmascarados, les marcaron el alto, Martín Daniel dijo que comenzó a grabarlos con su teléfono celular.

“El miedo empezó a invadir mi mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieren? ¿Qué van a hacer? Lo único que podía hacer era empezar a grabar. Y así lo hice“, le mencionó Rascón al representante Aguilar.

“Mientras empezaba a grabar, nos pedían que bajáramos las ventanillas. Tiraban de las manijas de las puertas. Mi cuñado también empezó a grabar, así que ahora los dos estábamos grabando, porque era nuestra única opción“, agregó Martín Daniel.

El encuentro también fue grabado por otros testigos y captaron a tres camionetas no identificadas como policiales en el momento en que rodeaban la camioneta conducida por Francisco Longoria, suegro de Martín Daniel.

La grabación muestra cuando los agentes enmascarados se acercan a la camioneta de trabajo de Longoria y estrellan las ventanas de las puertas del conductor y del pasajero, momento en que el hombre acelera para alejarse de las autoridades de inmigración.

“Los tres estábamos asustados. Se siente y se ve, sobre todo en los videos. Fue entonces cuando uno de ellos decidió romper la ventana del conductor, y el otro agente, a la derecha, rompió la del copiloto”, expresó Rascón.

Aguilar le preguntó a Martín Daniel si los agentes habían estrellado los cristales al mismo tiempo, a lo que el hispano le respondió afirmativamente.

“Así, sin más. Y el agente del lado del conductor decidió romper la ventana de un puñetazo y golpear a Francisco en la cara. Le dejó un gran moretón“, expresó Rascón.

“Fue entonces cuando, valientemente, decidió irse, pensando que escapábamos de un ataque, cuando decidieron atacar de nuevo disparando al lateral del vehículo, lo que nos atemorizó aún más y nos traumatizó”, añadió el hispano.

Martín Daniel dijo que, en ese momento, pensó en agachar la cabeza para que no le dispararan por detrás de la ventana, con el deseo de que nadie en la camioneta fuera alcanzado por un balazo.

“A medida que avanzábamos por la calle, me di cuenta de que habíamos salido con vida, pero lo que acababa de pasar fue increíble y traumatizante en ese momento”, dijo.

El representante Aguilar le preguntó a Rascón si la experiencia que vivió en agosto del año pasado le había cambiado su vida habitual, sobre todo en su sentimiento de seguridad.

“No me siento nada seguro. No me pasa solo a mí. Salgo y voy al trabajo. Paso por el lugar donde ocurrió todos los días de camino a casa o al trabajo. Es demasiado“, reconoció Martín Daniel.

“Porque no solo conduzco, sino que miro a todas partes. ¿Hay un agente detrás de mí? ¿Hay un agente a mi lado? ¿Será este coche? ¿Será ese vehículo? Afecta tu estado mental“, expresó Rascón.

Después de la plática con Martín Daniel Rascón, el representante Pete Aguilar dijo que la condición de ciudadano estadounidense no era un impedimento para sentirse de esa forma, algo que también pueden estar pasando muchas personas en el sur de California, así como en todo Estados Unidos.

