Arquidiócesis de Los Ángeles ayuda a familias inmigrantes afectadas por redadas de ICE

La Arquidiócesis de Los Ángeles anunció la creación de un programa de asistencia financiera para familias inmigrantes ante la intensificación de operativos de las agencias federales que han ocasionado la separación de familias afectadas por las redadas.

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dijo que la ayuda se ofrecerá a través de las parroquias para brindar asistencia directa a los feligreses que se han visto afectados por los operativos, con una asistencia que incluye alimentación y ayuda para necesidades básicas.

Desde junio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han acelerado los operativos para detener a inmigrantes con antecedentes penales con el propósito de deportarlos.

Sin embargo, los agentes federales también han detenido a personas que tienen como único delito el no contar con documentación migratoria que les permita permanecer de forma legal en el país.

El arzobispo dijo que los operativos deberían enfocarse en ayudar a la comunidad inmigrante a explicar su situación, sus razones para estar en el país, su composición familiar y su situación laboral, con el objetivo de regularizar su estatus migratorio en lugar de proceder con las deportaciones.

“Localizarlos si quieren, pero ayudarles a que expliquen por qué están aquí y cuál es su propósito, cómo es su familia, en qué están trabajando y ayudarles a regularizar su situación más que deportarlos, porque así no se resuelve ningún problema”, dijo Gómez a la cadena Univisión.

De acuerdo con el arzobispo de Los Ángeles, la deportación, sin considerar estos factores, no resuelve los problemas de fondo.

La Arquidiócesis de Los Ángeles respalda una propuesta de ley en el Congreso, denominada “Dignidad de la Vida”, que busca ofrecer una solución a través del proceso legal normal del gobierno de los Estados Unidos.

Gómez dijo que no se han logrado avances para convencer a sectores que se oponen a un camino para que los inmigrantes tengan la oportunidad de obtener la ciudadanía, un objetivo que la Iglesia ha propuesto ante todos los niveles del gobierno estadounidense.

En un mensaje que dirigió a las personas afectadas por las redadas, con la separación de sus padres o madres, el arzobispo los invitó a que tuvieran un acercamiento con Dios y mantengan la fe en que el plan divino es la unidad de la familia.

Gómez reiteró el compromiso de la Iglesia Católica de ofrecer apoyo para que las familias puedan reunirse nuevamente.

