Sujeto se hace pasar por agente de ICE para agredir a hispano en San Diego

Un sujeto se hizo pasar por agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para agredir al gerente hispano de un restaurante de comida rápida en San Diego.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San Diego (SDPD), el ataque ocurrió alrededor del mediodía del 12 de febrero en el restaurante McDonald’s en la cuadra 4200 de Nobel Drive, en el área de University City.

El SDPD informó que el sospechoso, identificado como Joshua Walter Cobb, de 40 años, ingresó al restaurante, donde preguntó por el gerente.

Sigue leyendo: DHS está contra reloj por fondos ante receso del Congreso

Cuando el gerente, Daniel Martínez, se presentó, el sospechoso lo acusó de encontrarse en el país sin tener documentos de inmigración.

Momentos después, Cobb se acercó por detrás al gerente del restaurante de comida rápida y presuntamente le rodeó el cuello con el brazo, lo arrastró hacia el exterior del negocio mientras alegaba falsamente que se encontraba bajo arresto.

Ante la situación, varios de los empleados del restaurante intervinieron para ayudar a Daniel Martínez y se comunicaron con el 911 para reportar el incidente, por lo que el agresor abandonó el lugar.

Sigue leyendo: Autoridades migratorias dejan centro de operaciones provisional en Los Ángeles

Varias personas que se encontraban en el restaurante fueron testigos del incidente, que en un momento se volvió violento debido a la discusión del gerente con el presunto agente federal de inmigración, lo que generó alarma entre clientes y empleados del negocio.

Cuando llegaron los oficiales del SDPD, lograron ubicar y detener al sujeto.

Después de llevar a cabo las primeras investigaciones, los oficiales confirmaron que el hombre no era agente de ICE y no tenía ningún vínculo con las agencias federales de inmigración.

Sigue leyendo: Un barrio de Los Ángeles activará un sistema de alerta ante operativos de ICE

Cobb fue arrestado como sospechoso de hacerse pasar por un agente del orden público y por agresión, delitos que se toman en serio debido al riesgo que representan para la seguridad pública, dijo el Departamento de Policía de San Diego.

Las autoridades dijeron que el gerente, Daniel Martínez, no sufrió lesiones graves.

Martínez mencionó que, pese a la situación que vivió, su principal preocupación era proteger a los empleados del restaurante de comida rápida, donde ha trabajado durante seis años.

Sigue leyendo: Por las redadas, propietarios de tiendas en Los Ángeles piden no aprobar el presupuesto de ICE

Las autoridades mantienen en curso la investigación relacionada con este incidente, mientras el sospechoso espera el proceso judicial correspondiente.

Sigue leyendo:

· “No me gustan las mascarillas, pero deben protegerse”: Tom Homan defiende su uso por agentes de ICE

· Gobierno de Trump asegura que redadas migratorias continuarán durante el cierre parcial del DHS

· Obama se lanza contra operativos de ICE: “Este no es el Estados Unidos en el que creemos”