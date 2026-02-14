Obama se lanza contra operativos de ICE: “Este no es el Estados Unidos en el que creemos”
Barack Obama condena operación de ICE en Minnesota, denuncia abuso de agentes y destaca la respuesta pacífica de ciudadanos como ejemplo de esperanza
El expresidente Barack Obama se refirió a los recientes tiroteos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, que dejaron a Renee Good y Alex Pretti muertos.
En una entrevista con el presentador de podcast Brian Tyler Cohen publicada el sábado, Obama calificó como “sin precedentes” el despliegue de más de 2,000 agentes en la Operación Metro Surge, llevado a cabo sin pautas claras ni capacitación adecuada.
“El comportamiento deshonesto de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso”, afirmó Obama. Señaló que sacan a personas de sus casas, involucran a niños para presionar a sus padres y lanzan gases lacrimógenos a multitudes que no han cometido ningún delito.
Anuncian fin de operativos migratorios en Minnesota
El zar fronterizo Tom Homan anunció el fin de la operación y la reducción de agentes federales. Explicó que la decisión se tomó tras analizar el alto número de arrestos por “amenaza a la seguridad pública” y la disminución de la necesidad de recurrir a equipos de respuesta rápida frente a “agitadores”.
Obama destacó la respuesta de la comunidad, que se organizó comprando víveres, acompañando a los niños a la escuela y realizando protestas pacíficas pese al frío extremo. Subrayó que la constancia de la gente común es un motivo de esperanza y clave para restablecer las normas, el estado de derecho y la decencia.
Al ser consultado sobre un meme racista publicado por el presidente Donald Trump sobre él y su esposa, Obama dijo que ha conocido a muchas personas que todavía valoran la decencia y la cortesía. Afirmó que la mayoría de los estadounidenses no aprueba ese tipo de conducta, igual que rechazaron lo ocurrido en Minnesota.
“La respuesta vendrá del pueblo estadounidense”, concluyó Obama, enfatizando la importancia de que los ciudadanos actúen frente a los abusos del poder y las políticas cuestionadas.
Sigue leyendo:
- Obama advierte que valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque”
- Trump se burla de los Obama al publicar un video racista donde los exhibe como si fueran monos
- La Casa Blanca retira el video racista donde los Obama fueron expuestos como si fueran monos
- Steve Bannon, exasesor de Trump, critica decisión de la Casa Blanca sobre agentes de inmigración en Minnesota