Autoridades migratorias dejan centro de operaciones en Los Ángeles

Después de usarla como una de sus bases principales para llevar a cabo sus redadas en el sur de California, las agencias federales de inmigración abandonaron la instalación de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Terminal Island.

De acuerdo con una publicación en las redes sociales, la representante Nanette Barragán dijo que confirmó con la Guardia Costera de Estados Unidos en Los Ángeles y Long Beach que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza dejaron la instalación.

On Friday, I confirmed with the U.S. Coast Guard LA/Long Beach that ICE and Border Patrol packed up and left Terminal Island. It is unclear at this time whether this is permanent or if they are moving to another location in LA County.



“No está claro en este momento si esto es permanente o si se mudarán a otra ubicación en el condado de Los Ángeles”, expresó Barragán.

La representante latina mencionó que, durante meses, las familias que residen en los vecindarios cercanos a Terminal Island expresaron su inquietud por la presencia de los agentes federales.

“La seguridad pública funciona mejor cuando las comunidades confían en las instituciones que les sirven. Seguiré abogando por políticas que protejan tanto nuestra seguridad como nuestras comunidades inmigrantes”, añadió.

El comentario de la representante Barragán ocurre después de informes de activistas y funcionarios locales que aseguran haber visto vehículos federales que salen de la instalación de Terminal Island, localizada cerca del Puerto de Los Ángeles y de un complejo penitenciario federal.

La base de la Guardia Costera en Los Ángeles se había utilizado desde el verano del año pasado como centro de operaciones para llevar a cabo redadas de inmigración en el sur de California, lo que provocó protestas y vigilancia por parte de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes.

“Por ocho meses, mientras las redadas de ICE sembraron pánico en nuestra región, los habitantes del área del Puerto se organizaron y ofrecieron su tiempo como voluntarios con las Patrullas de Paz del Área del Puerto para ser los ojos y oídos de la comunidad”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

La supervisora Hahn expresó que su oficina a menudo dependía del grupo para obtener información, ya que las agencias federales de inmigración no proporcionaban detalles sobre sus operativos.

Hahn dijo que, desde junio del año pasado, la administración Trump se había negado a proporcionar información sobre las redadas de ICE con los gobiernos locales.

“A menudo, mi oficina se enteraba de estas redadas a través de organizaciones como las Patrullas de Paz del Área del Puerto. Han sido un aliado increíble en la lucha contra el ataque del gobierno federal al condado de Los Ángeles”, añadió la supervisora.

La supervisora del condado de Los Ángeles destacó la labor que hicieron los voluntarios para mantener bajo vigilancia las actividades de los agentes en la base de la Guardia Costera y advertir a las comunidades de inmigrantes sobre sus operativos.

“El último año ha sido difícil, pero me han animado todos los miembros de la comunidad que han dado un paso al frente para proteger a sus vecinos. Quiero agradecer a las Patrullas de Paz del Área del Puerto y a cada persona que ha ofrecido su tiempo para mantener la seguridad de su comunidad“, dijo Hahn.

Sin embargo, la supervisora del condado de Los Ángeles advirtió que el retiro de los agentes federales de la instalación de la Guardia Costera de EE.UU. en Los Ángeles podría no ser permanente.

“Si bien estas son buenas noticias, debemos mantenernos alerta; no guarden sus silbatos todavía”, añadió Hahn.

Hasta este lunes, ni ICE ni CBP han ofrecido una explicación pública sobre el retiro de la instalación de Terminal Island y no está claro si las operaciones se trasladarán a alguna otra ubicación en el condado de Los Ángeles.

