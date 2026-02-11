Instalan oficinas de ICE cerca de escuelas e iglesias de California, según informe

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proyecta instalar nuevas oficinas en California y en el resto de Estados Unidos, de acuerdo con documentos federales que obtuvo “WIRED“.

Según el informe, las nuevas instalaciones de la agencia federal de inmigración se establecerán en áreas cercanas a escuelas, centros médicos e iglesias en California.

El aumento de la presencia de ICE está impulsado por una financiación sin precedentes de $80,000 millones de dólares que tiene su origen en la “One Big Beautiful Bill Act” del presidente Trump, lo que permitió a la agencia duplicar su fuerza laboral a 22,000 oficiales.

De acuerdo con los documentos federales, la Administración de Servicios Generales (GSA) estableció un equipo dedicado a establecer 250 nuevos centros para ICE en todo el país.

La GSA tiene instrucciones de apresurar los contratos de arrendamiento bajo un estatuto de “urgencia inusual o imperiosa”, lo que permite eludir la competencia y la transparencia estándar.

En California, la expansión aprovecha un vacío legal de “urgencia imperiosa” para evitar la Ley de Competencia de Contrataciones (CICA), lo que permite al gobierno finalizar los contratos de arrendamiento sin licitaciones públicas ni divulgación.

Según el informe de WIRED, en California, las nuevas ubicaciones de ICE estarían en áreas densamente pobladas, cerca de instalaciones escolares, lugares de culto religioso y centros médicos, entre los cuales están:

Irvine : Nuevas oficinas en 2020 Main Street, directamente a lado de una agencia de cuidado infantil.

: Nuevas oficinas en 2020 Main Street, directamente a lado de una agencia de cuidado infantil. Los Ángeles : Ampliación general de los espacios de oficinas federales existentes.

: Ampliación general de los espacios de oficinas federales existentes. Van Nuys (Los Ángeles) : Ampliación del edificio federal James C. Corman.

: Ampliación del edificio federal James C. Corman. Sacramento : Mejoras de seguridad y ampliación en el edificio John E. Moss, donde se encuentra un tribunal de inmigración del Departamento de Justicia.

: Mejoras de seguridad y ampliación en el edificio John E. Moss, donde se encuentra un tribunal de inmigración del Departamento de Justicia. San Diego : Ampliación en el Palacio de Justicia Edward J. Schwartz y en el edificio federal.

: Ampliación en el Palacio de Justicia Edward J. Schwartz y en el edificio federal. Santa Ana: Ampliación del edificio federal de Santa Ana, situado a unas cuadras de una iglesia y de un importante estadio de fútbol de una escuela preparatoria.

El establecimiento de nuevas instalaciones de ICE ocurre después de que, en un informe, se mencionó que el condado de Los Ángeles registró pérdidas por $3.7 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025 debido a los operativos de inmigración.

El informe fue encargado por las supervisoras Hilda Solís y Janice Hahn. Fue aprobado por la Junta de Supervisores en junio de 2025, cuando ocurrió la ofensiva de la administración Trump con las redadas contra la comunidad inmigrante en Los Ángeles y en el sur de California.

De los encuestados, el 59% de los empleadores dijo tener preocupación por mantener su planta laboral actual, el 70% de las empresas tuvo escasez de personal tras las redadas y el 33% de los empleadores aseguró que sus trabajadores tenían miedo de presentarse a laborar.

En el informe de los supervisores se menciona que los inmigrantes que no tienen documentación legal o están en el país con diversos estatus legales, contribuyen con un estimado de $253,900 millones de dólares, lo que representa el 17% del producto interno bruto del condado de Los Ángeles.

La administración Trump defiende el incremento de la actividad de ICE con el argumento de que se necesitaba una aplicación agresiva después de que el gobierno del expresidente Joe Biden tuviera una actitud laxa en la frontera sur, con decenas de miles de personas que ingresaron al país sin control.

“GSA se compromete a trabajar con todas nuestras agencias asociadas, incluidos nuestros socios patrióticos encargados de hacer cumplir la ley, como ICE, para satisfacer sus necesidades de espacio de trabajo“, dijo a WIRED la administradora asociada de comunicaciones de GSA, Marianne Copenhaver.

Según memorandos internos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se tiene justificado el secretismo y la rapidez para establecer los nuevos centros de operación.

“Si HSI no puede obtener espacio de oficina de manera efectiva y oportuna, se verá afectado negativamente en el cumplimiento de su misión, una misión que está inextricablemente ligada a la prioridad de la Administración de proteger al pueblo estadounidense contra la invasión“, dice HSI.

La expansión de la presencia de ICE se puede acelerar debido a que OPLA (el área legal de ICE) pretende contratar a 3,500 abogados en los próximos meses.

A pesar de que ya se han adjudicado numerosos contratos de arrendamiento, todavía no se han revelado más de 100 ubicaciones planificadas.

