Jueza invalida ley de California que impide a agentes usar mascarillas

Una jueza de un tribunal de distrito de Estados Unidos bloqueó este lunes una ley de California que prohíbe a los agentes federales del orden público, incluidos los de inmigración, usar mascarillas mientras llevan a cabo operativos en el estado.

La decisión de la jueza federal es consecuencia de una demanda que fue presentada por la administración Trump contra el mandato firmado en septiembre de 2025 por el gobernador de California, Gavin Newsom.

Con el bloqueo de la ley, la jueza de distrito estadounidense Christina Snyder, dijo que la exención de la norma para la policía estatal representaba una discriminación para los agentes federales incluidos en la prohibición del uso de mascarillas.

La “Ley de No a la Policía Secreta” prohíbe a los agentes usar mascarillas mientras lleven a cabo sus funciones del orden público en el estado, con algunas excepciones, como para los oficiales de escuadrones SWAT y en operativos encubiertos.

Esta ordenanza fue promulgada por Gavin Newsom en septiembre de 2025.

La ley estatal prohíbe el uso de mascarillas a los miembros de las agencias municipales, de los condados y otras agencias locales, así como a las agencias federales del orden público, pero no considera a los agentes del orden público empleados por el estado.

Aunque bloqueó la norma que prohíbe a los agentes federales usar mascarillas, la jueza Snyder ratificó la “Ley de No Vigilantes”, promulgada simultáneamente en California.

La ordenanza exige que todo agente que participe en operativos en California muestre visiblemente una identificación que incluya su nombre o número de placa, así como la agencia a la que pertenece.

Al igual que la “Ley de No a la Policía Secreta”, esta norma también contempla excepciones para ciertas operaciones, aunque, en particular, también incluye a la policía estatal.

El fallo de la jueza Snyder permite a los legisladores de California adecuar la ley sin la exención para la policía estatal, algo que no se sabe claramente si el gobernador Gavin Newsom podrá promulgar un nuevo proyecto de ley.

