“No me gustan las mascarillas, pero deben protegerse”: Tom Homan defiende su uso por agentes de ICE

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió el uso de mascarillas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque admitió que personalmente no le agradan. Aseguró que la medida es necesaria ante el aumento de amenazas y agresiones contra el personal federal en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

“A mí tampoco me gustan las mascarillas”, dijo Homan durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS. Sin embargo, subrayó que “estos hombres y mujeres tienen que protegerse”.

El funcionario afirmó que las agresiones contra agentes del ICE han aumentado hasta un 1,500%, mientras que las amenazas se han disparado un 8,000%. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó previamente en un comunicado que los ataques contra personal del ICE crecieron más de 1,300%, aunque no precisó el periodo evaluado ni la fuente de los datos.

Demócratas exigen cambios y prohibición de mascarillas

El debate sobre el uso de cubrebocas ocurre en medio de un cierre parcial del gobierno enfocado en el DHS, luego de que el Congreso no lograra un acuerdo presupuestario. Legisladores demócratas condicionaron su apoyo a reformas en las operaciones migratorias, entre ellas la obligación de portar cámaras corporales e identificaciones visibles, prohibir las mascarillas, exigir órdenes judiciales para arrestos en propiedad privada y frenar lo que consideran prácticas de perfil racial.

El zar, quien dijo no participar directamente en las negociaciones presupuestarias, calificó varias de estas demandas como “irrazonables”. Homan negó que exista discriminación racial en las detenciones y sostuvo que los agentes actúan bajo “sospecha razonable” conforme a la ley federal vigente.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, insistió en que se requiere un “cambio dramático” antes de aprobar cualquier financiamiento del DHS. El representante Robert Garcia también pidió mayor firmeza de sus colegas republicanos ante las preocupaciones sobre la conducta de ICE.

La controversia se intensificó tras los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota durante operativos federales.

Respecto al repliegue en Minnesota tras la polémica “Operación Metro Surge”, el zar fronterizo informó que más de 1,000 agentes han abandonado el estado, aunque una “pequeña fuerza” permanecerá temporalmente para enfrentar a posibles “agitadores” y garantizar que los acuerdos con las policías locales se mantengan firmes.

