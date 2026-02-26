Comunidad de San Diego no quiere que ICE practique en su ciudad

Los residentes de una comunidad del condado de San Diego no quieren que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) practiquen en su campo de tiro.

La localidad de Escondido, ciudad de unos 150,000 habitantes ubicada a 28 millas al norte de San Diego, ha sido centro de manifestaciones por parte de sus habitantes debido a que la agencia federal de inmigración tiene un acuerdo que permite a sus agentes entrenar en instalaciones de la policía local.

Durante más de una década, los agentes de ICE habían pasado prácticamente desapercibidos para los residentes de Escondido, a donde acudían para llevar a cabo sus prácticas de tiro.

Sin embargo, la protesta de los habitantes de Escondido comenzó después de que intensificaron las redadas contra las comunidades inmigrantes en el sur de California y por los recientes tiroteos en Minnesota, donde ciudadanos estadounidenses murieron en tiroteos de agentes federales.

Los residentes exigen que la ciudad ya no permita que los agentes de ICE lleven a cabo sus prácticas en el campo de tiro de la policía, lo que refleja el creciente descontento en todo el país con las acciones migratorias impulsadas por la administración Trump.

Acceso al campo de tiro en Escondido, donde practican los agentes de ICE. Crédito: Amy Taxin | AP

“No queremos a ICE cerca de Escondido ni cofraternizando con la policía“, expresó Richard Garner, de 71 años, residente de Escondido, mientras protestaba contra el acuerdo de la ciudad con ICE en el exterior de la comisaría de la localidad.

El rechazo de los habitantes de Escondido a la presencia de ICE es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Según encuestas recientes, la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Trump ha ido demasiado lejos en sus operativos de inmigración en el país.

Comunidades en varias partes de Estados Unidos se oponen a los contratos de larga duración entre ICE y autoridades locales para servicios que van desde el uso de instalaciones de entrenamiento hasta espacios de estacionamiento.

El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está en suspenso, después de que legisladores demócratas afirmaron que no ayudarán a aprobar más fondos hasta que se impongan nuevos límites a las operaciones federales de inmigración.

El Ayuntamiento de la ciudad de Escondido tenía previsto analizar el convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas esta semana.

A diferencia de otras ciudades de California, Escondido ha tenido una relación estrecha con ICE para permitir a sus agentes utilizar las instalaciones de la policía local.

Sin embargo, la colaboración terminó después de que California aprobó en 2017 una ley que limitó esa colaboración con funcionarios de inmigración.

Los manifestantes en Escondido mencionaron que no estaban enterados del contrato que permite a ICE practicar en el campo de tiro de la policía hasta que activistas descubrieron el acuerdo en internet.

Los activistas tienen el temor de que dicho pacto haga que la comunidad inmigrante tenga miedo de denunciar delitos a la policía local, lo que debilitaría la seguridad pública en una ciudad donde los hispanos representan aproximadamente la mitad de los residentes.

Algunos de los habitantes no quieren dar a los agentes de ICE motivos para que actúen contra miembros de su comunidad ni brindar apoyo a una agencia en la que no confían en que vaya a cumplir las leyes federales.

La inquietud es alta, tanto entre inmigrantes como entre ciudadanos, quienes temen el uso de fuerza letal por parte de los agentes federales de inmigración enmascarados.

El capitán de la policía, Eri Witholt, dijo que Escondido proporciona la instalación en virtud del acuerdo firmado con ICE en 2024 y que fue renovado este año.

Por el contrato, la ciudad recibirá $22,500 dólares durante un máximo de tres años, acuerdo que involucra a la oficina de San Diego de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, que investiga delitos relacionados con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

El Departamento de Seguridad Nacional no realizó comentarios sobre las manifestaciones en la ciudad de Escondido y no confirmó los lugares donde practican sus agentes, aludiendo a motivos de seguridad.

