Trabajadora externa de SoFi Stadium despedida por amenazar a hispanos con llamar a ICE

Una empleada de un proveedor de servicios externo del SoFi Stadium fue despedida después de ser captada en video amenazando con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por un grupo de personas hispanas que asistieron a un concierto.

El incidente en el inmueble de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, ocurrió el viernes 20 de febrero después de un concierto del grupo mexicano Los Bukis.

La grabación muestra un aparente desacuerdo entre un grupo de personas que asistió al concierto y la trabajadora externa, sin que quede claro el motivo de la disputa.

Un segundo trabajador, descrito por las personas que presenciaron el incidente como un supervisor, intervino para intentar explicar la situación a una de las personas que asistían al concierto.

Cuando el supervisor platicaba con las personas, la trabajadora externa comenzó a grabar la interacción y, en un momento, la empleada le dijo: “No me pongas palabras en la boca”.

El supervisor le pidió a la trabajadora externa que se alejara del lugar, mientras ella parecía responder: “Sí, antes de que llame a ICE”, y posteriormente se marchó.

Los testigos, entre ellos la mujer que grabó el video, reaccionaron de inmediato a la expresión de la empleada, a quien siguieron mientras ella dirigía a otro grupo de personas fuera del lugar.

“Ella dijo que llamaría a ICE”, se escucha decir en la grabación a uno de los testigos.

Después del incidente, el testigo informó al supervisor sobre el comentario que hizo la trabajadora externa.

“No puedo controlarla. Hablaré con ella al respecto”, respondió el supervisor al testigo.

La cadena KTLA dijo que un portavoz de Hollywood Park informó que la trabajadora estaba empleada por un proveedor de servicios externos y que tras el incidente del 20 de febrero había dejado de ser su empleada.

“No toleramos este tipo de comportamiento”, reiteró el portavoz de Hollywood Park.

