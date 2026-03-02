Dos mujeres son declaradas culpables de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

Dos mujeres fueron declaradas culpables de acosar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quien siguieron hasta su domicilio en Los Ángeles, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En un comunicado de prensa, el DOJ informó este lunes que Cynthia Raygoza, de 38 años, residente de Riverside, y Ashleigh Brown, de 38 años, de Aurora, Colorado, fueron declaradas culpables el 27 de febrero de un cargo de acoso.

Riverside and Colorado women found guilty of stalking ICE officer home from work and livestreaming the pursuit on social media https://t.co/iz9D1IAcLC — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) March 2, 2026

De acuerdo con los fiscales, las dos mujeres documentaron la persecución del agente de ICE en una transmisión en vivo en las redes sociales.

Las dos mujeres, vestidas de negro y con sus rostros cubiertos, siguieron al agente de inmigración desde un edificio federal en el centro de Los Ángeles hasta su domicilio, donde se reuniría con su familia para una salida con sus dos hijos.

Según los informes, Raygoza y Brown transmitieron la persecución usando las cuentas “ice_out_of_la”, “defendmesoamericanculture” y “com_maiden_design”, con mención de las instrucciones mientras seguían al agente de ICE y alentando a otras personas que compartieran la transmisión.

En la transmisión, Brown hizo mención pública de una dirección que estaba a unos 100 pies de la residencia del agente y les dijo a los espectadores que acudieran. En respuesta, varias personas, también con rostros cubiertos, aparecieron frente a la casa del agente de ICE.

La esposa del agente de ICE, que al parecer recibió insultos raciales por parte de las dos acusadas, y sus dos hijos, presenciaron el incidente.

Debido al aumento de personas que, por curiosidad, acudieron a la dirección proporcionada por las dos mujeres, el agente de ICE se mudó a otro condado junto con su familia.

Por el cambio de domicilio, el hijo de 3 años del agente, quien tiene una discapacidad, perdió varias prestaciones sociales y sanitarias vinculadas al condado donde residía.

La audiencia de sentencia de las dos mujeres está programada para el 8 de junio. De ser declaradas culpables, Raygoza y Brown enfrentan una sentencia de cinco años en prisión federal.

El jurado también declaró a las dos mujeres no culpables de un cargo de conspiración para divulgar públicamente información personal de un agente federal.

Otra acusada, Samane Sandra Carmona, de 25 años y residente de Panorama City, fue absuelta de ambos cargos.

