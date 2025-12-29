Hispano se declara no culpable de lanzar bombas molotov al Edificio Federal en Los Ángeles

Un hispano se declaró no culpable en su audiencia de lectura de cargos por presuntamente lanzar bombas molotov contra agentes de seguridad dentro del Edificio Federal a principios de diciembre en el centro de Los Ángeles.

José Francisco Jovel, de 54 años, fue acusado de lanzar las bombas incendiarias contra la instalación federal el lunes 1 de diciembre.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Jovel llegó con bombas molotov al Edificio Federal de Los Ángeles, en el 300 de Los Ángeles Street, y comenzó a gritar comentarios contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigidos a los oficiales de seguridad.

Después, supuestamente el hispano arrojó dos bombas molotov a los oficiales a través de una entrada de empleados y una entrada pública, además de ser visto intentando encender un tercer dispositivo incendiario momentos antes de ser arrestado.

“El sospechoso fue detenido y declaró que quería volar el edificio y rociar con aerosol a todos los oficiales, mientras hacía comentarios despectivos sobre los agentes de ICE”, dijeron los funcionarios del DHS.

“Afortunadamente, las botellas no se prendieron y no hubo heridos ni daños a la propiedad federal. También portaba cuatro cuchillos y una herramienta Leatherman al momento de su arresto”, agregaron las autoridades federales.

Al día siguiente, en un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) dijo que el propio Jovel calificó su acción como un “ataque terrorista” que fue motivado por su enojo hacia el gobierno federal por sus políticas y acciones en contra de la comunidad inmigrante.

“Este caso ejemplifica cómo la retórica engañosa y odiosa contra las fuerzas del orden federales puede terminar en violencia“, expresó el fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en las redes sociales que el ataque contra el Edificio Federal la dejó alarmada y agradeció que ninguna persona sufriera heridas por el incidente.

“Estoy profundamente alarmada por el incidente ocurrido en el Edificio Federal. Este tipo de comportamiento es absolutamente inadmisible“, dijo Bass.

Según los funcionarios federales, Jovel supuestamente prendió fuego a su apartamento, localizado en Koreatown, de forma previa al incidente en el Edificio Federal porque estaba a punto de ser desalojado.

Por este incendio, en la cuadra 100 de North Westmoreland Avenue, ninguna persona sufrió lesiones, confirmó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Los funcionarios federales dijeron que Jovel tiene antecedentes penales que incluyen un cargo de intento de asesinato en 1987, un cargo de robo a mano armada en 1991 y un cargo de molestar o abusar sexualmente de una víctima menor de 18 años en 2007.

Jovel está acusado de intento de daño malicioso a propiedad federal y actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades federales, sin derecho a fianza.

Después de declararse no culpable en la audiencia de este lunes, Jovel regresa a la corte el 10 de febrero de 2026 para otra audiencia judicial.

Si Jovel es declarado culpable de este caso, enfrenta una sentencia de entre cinco y 20 años de prisión federal.

