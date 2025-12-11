Demócratas exigen la renuncia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

En plena audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que se convocó para revisar las amenazas a la seguridad nacional y las operaciones recientes de la agencia, los demócratas pidieron a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que “renuncie si el presidente Trump no la despide antes”.

“Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes”, aseveró ante Noem el congresista Bennie Thompson, demócrata de alto rango del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Los legisladores demócratas acusan a Noem de que han convertido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una herramienta política al servicio de la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

Thompson, demócrata de Mississippi, encabezó los señalamientos al acusar a Noem de desviar recursos, ignorar los mecanismos de supervisión y no responder preguntas esenciales sobre operaciones migratorias y decisiones administrativas.

Tensión en el Capitolio: choque por tiroteo y señalamientos de ilegalidad

La audiencia escaló cuando Thompson cuestionó a Noem por el reciente tiroteo en Washington, D.C., que terminó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional. El legislador lo describió como un “accidente desafortunado”, pero Noem lo interrumpió de inmediato.

“¿Un accidente desafortunado? Fue un ataque terrorista”, replicó la secretaria, responsabilizando a procesos de investigación de la administración Biden por haber permitido que el sospechoso —un refugiado afgano que trabajó con fuerzas estadounidenses en Afganistán— permaneciera en el país.

.@Sec_Noem: "Our @DHSgov officers and agents are doing God's work."@ICEgov officers are defending their families, their neighbors, and the Homeland from criminal illegal aliens — all while facing an 8,000% increase in death threats and over 1,000% increase in assaults. pic.twitter.com/mPyZgusdI6 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 11, 2025

A partir de ese momento, la tensión en la sala aumentó. Thompson acusó al DHS, bajo la dirección de Noem, de “aterrorizar, golpear y detener” a ciudadanos estadounidenses, así como de deportar ilegalmente a menores con enfermedades graves. Legisladores citaron episodios de presunto abuso de fuerza contra civiles, veteranos y líderes religiosos.

El congresista Shri Thanedar se sumó a la petición de renuncia. “Estoy harto de sus mentiras, y el país también”, expresó. Cuando preguntó si dimitiría en caso de no ser removida, Noem respondió con ironía: “Consideraré su petición como un respaldo a mi trabajo”.

La representante Delia Ramírez advirtió incluso un posible juicio político. “Miente con impunidad, rechaza los controles y contrapesos e ignora al Congreso y a los tribunales”, afirmó. Dijo que ya pidió al Comité Judicial abrir una investigación formal.

Por su parte, el demócrata Tim Kennedy acusó a la secretaria de enfocarse en “redadas violentas y sesiones de fotos”, en vez de reforzar zonas de alto riesgo. “Su falta de liderazgo es una amenaza directa a la seguridad nacional”, concluyó.

Noem se marchó durante la audiencia porque tenía que asistir a otra reunión en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que fue cancelada abruptamente. Al salir, los manifestantes en el pasillo gritaron “¡Qué vergüenza!” y protestaron contra las políticas migratorias del gobierno.

Después de que Noem se retiró, Thompson señaló que el comité podría obligarla a regresar “Debido a que la secretaria abandonó la audiencia, propongo que este comité cite a Noem nuevamente para que continúe con su testimonio”, dijo.

