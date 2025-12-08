Ordenan liberar a la madre del sobrino de Karoline Leavitt tras detención por ICE

A diferencia de decenas de historias similares, el gobierno de Donald Trump tuvo una decisión distinta en el caso de la brasileña Bruna Caroline Ferreira, quien fue detenida por el servicio de inmigración estadounidense (ICE) a comienzos de noviembre en Revere (Massachusetts) y fue puesta bajo custodia en una instalación en Luisiana.

La madre del sobrino de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recibió este lunes la orden de ser liberada del centro de detención migratoria, según su abogado.

Un juez de inmigración ordenó a Bruna Caroline Ferreira, quien está en proceso de obtener una Green Card y anteriormente tenía estatus DACA, ser liberada bajo una fianza mínima de $1,500.

A newly released TMZ video shows masked ICE agents in unmarked vehicles detaining Bruna Ferreira, the mother of White House press secretary Karoline Leavitt’s nephew, in Revere, Massachusetts, in November. pic.twitter.com/OSbmpj47ak — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 4, 2025

El abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, dijo que argumentó en una audiencia que su cliente no es un “extranjero ilegal criminal”, como lo describe el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni que representa un riesgo de fuga.

Se espera que Ferreira sea liberada el lunes o martes, según Pomerleau.

El caso sería solo uno entre los miles de brasileños que han sido arrestados en medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos que ha marcado el segundo mandato del republicano Donald Trump. Sin embargo, ganó notoriedad porque Ferreira tiene un vínculo familiar con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La detenida es madre del sobrino de 11 años de la secretaria de prensa de Trump y mantuvo una relación sentimental con su hermano, Michael Leavitt.

El ICE arrestó a Bruna Caroline Ferreria, supuestamente con un estatus de inmigrante ilegal de origen brasileño con antecedentes de agresión. Ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2 que le exigía salir del país antes del 6 de junio de 1999, declaró en su momento el portavoz del DHS.

“Actualmente se encuentra en el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Luisiana y está en proceso de deportación. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación”, agregó.

