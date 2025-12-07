Conoce cómo revisar el estatus de tu caso de inmigración

Si ha presentado una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), es posible consultar el avance de su trámite y estimar los tiempos de procesamiento. Existen herramientas en línea y por teléfono que facilitan verificar el estatus de un caso de inmigración y consultar tiempos de procesamiento en USCIS.

Para quienes prefieren hacerlo por internet, el USCIS ofrece una plataforma digital donde se puede ingresar el número de recibo de la solicitud. Este número único de 13 caracteres permite acceder a información actualizada y conocer el estado de su solicitud de inmigración y actualizaciones sobre su caso en USCIS.

Aquellos que prefieren comunicarse por teléfono pueden llamar desde Estados Unidos al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS. Las líneas disponibles son 1-800-375-5283 (opción 2 para español) y 1-800-767-1833 (TTY para personas con discapacidad auditiva), ofreciendo así consulta telefónica de casos de inmigración y soporte en español para trámites migratorios.

Cómo revisar el estatus de un caso desde el extranjero

Si se encuentra fuera del país, puede comunicarse con USCIS al +1-212-620-3418, marcando la opción 2 para español, o contactar alguna de sus oficinas internacionales. Este servicio permite a los usuarios verificar el estado de su caso desde fuera de Estados Unidos y consultar actualizaciones de inmigración para residentes en el extranjero.

Para conocer cuánto tarda el procesamiento de una solicitud, USCIS cuenta con una herramienta que indica los tiempos promedio por tipo de formulario y oficina encargada. Al seleccionar el formulario correspondiente y la categoría, los solicitantes pueden obtener información confiable sobre tiempos de procesamiento de casos de inmigración y estimación de espera para trámites migratorios.

El portal también brinda orientación sobre factores que pueden influir en la duración de los trámites, como volumen de solicitudes, complejidad del caso y disponibilidad de documentos. Esto permite planificar con antelación y mantenerse informado sobre el progreso de solicitudes de inmigración y estadísticas de procesamiento en USCIS.

USCIS recomienda revisar periódicamente el estatus del caso y usar las herramientas oficiales, evitando depender de fuentes no autorizadas. Esta práctica garantiza que los solicitantes tengan información precisa y actualizada sobre casos de inmigración en línea y seguimiento seguro de solicitudes.

Mantenerse al tanto del avance del trámite también ayuda a identificar cualquier requerimiento adicional por parte de la agencia. Las notificaciones oportunas permiten responder rápidamente y evitar retrasos, fortaleciendo la gestión de solicitudes de residencia y ciudadanía y procesos de inmigración controlados.

En resumen, USCIS facilita varias alternativas para que los solicitantes puedan seguir sus casos de inmigración. Ya sea por internet o por teléfono, las herramientas disponibles permiten consultar estatus de solicitud de inmigración y verificar tiempos de trámite oficiales, garantizando transparencia y acceso confiable a la información.