Padre armado muere a tiros mientras sostenía a su hijo en Los Ángeles

Un hombre que sostenía a su hijo de 2 años y un arma murió a balazos de los alguaciles la noche del 4 de diciembre en la ciudad de Paramount, en el condado de Los Ángeles, confirmaron este sábado las autoridades.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) declaró que el sujeto, cuya identidad no fue revelada, murió a consecuencia de los disparos de los oficiales.

#LASD Homicide Investigators are Responding to a Deputy-Involved Shooting Investigation, 8000 block Alhambra Ave #Paramount https://t.co/t0OpUYk7ru pic.twitter.com/Q4u6FaREVh — LA County Sheriffs (@LASDHQ) December 5, 2025

El LASD dijo que el sospechoso sostenía en sus brazos al pequeño de 2 años. a quien usaba como escudo humano en el momento en que detonaron los balazos.

Las autoridades aseguraron que el niño no sufrió heridas como consecuencia del tiroteo de los oficiales del orden.

De acuerdo con el LASD, los balazos ocurrieron poco antes de las 10:00 p.m. del jueves en la cuadra 8000 de Alhambra Avenue, en la ciudad de Paramount.

Los alguaciles acudieron al lugar después de que se recibieron llamadas de una persona que informó que su novio se encontraba armado fuera de su domicilio.

Durante más de 25 minutos, los alguaciles intentaron calmar la situación mientras negociaban con el sospechoso la liberación del niño de 2 años y la entrega del arma de fuego, dijo el LASD.

Sin embargo, el sospechoso se negó a seguir las órdenes de los alguaciles y, posteriormente, apuntó con el arma a los agentes, momento en que se desataron los disparos, con la participación de varios alguaciles.

Durante el tiroteo, el sospechoso fue golpeado por un disparo y se derrumbó al suelo. No se sabe cuántos balazos se dispararon durante el enfrentamiento.

Tras la caída del sujeto, los paramédicos intervinieron para brindarle los primeros auxilios antes de trasladarlo urgentemente a un hospital; sin embargo, falleció más tarde.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación de este incidente, debe comunicarse con la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

Para presentar un informe de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

