Hispana sufre saqueo de su casa durante Thanksgiving en Los Ángeles

Una mujer hispana de Los Ángeles fue víctima de los hampones mientras se encontraba con su familia celebrando la noche del jueves la cena de Thanksgiving con su familia.

Mónica López, de 76 años y viuda residente en el área de Covina, no solo sufrió el robo de reliquias familiares y objetos de valor de su casa, sino también la pérdida de su perro, que era su inseparable mascota.

“Se llevaron mis joyas, mi dinero. Se llevaron todo“, declaró López en una entrevista con la cadena ABC.

La mujer, quien ha vivido en su casa de Covina durante 30 años, reconoció que ya no se siente segura en su hogar después del robo.

Después de la cena de Thanksgiving, López regresó a su casa y encontró una puerta lateral abierta, una ventana rota y su propiedad saqueada.

“Ha sido realmente duro y difícil no solo recibir esa llamada el día de Thanksgiving, cuando todos estamos agradecidos de estar juntos, sino también recibir una llamada diciendo que alguien había entrado en la casa de tu madre“, expresó el hijo de Mónica López.

Además de los recuerdos familiares, a la hispana le robaron joyas y el dinero que tenía reservado para el pago de la hipoteca del mes siguiente.

“No lo puedo creer. No lo puedo entender”, expresó López.

Sin embargo, el mayor dolor que padeció la mujer hispana fue la pérdida de su perro Rocky, su compañero y protector desde que falleció su marido, quien había desaparecido después de que los ladrones dejaran abierta la puerta del patio trasero.

Los alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijeron que Rocky fue encontrado a pocas calles de distancia con un traumatismo craneoencefálico grave.

De acuerdo con familiares de Mónica, creen que Rocky salió de la casa tras los ladrones y que fue atropellado mientras protegía la vivienda.

“¿Por qué matar a mi perro? ¿Por qué matar a mi perro?”, lamentó la mujer hispana.

“Esa gente, ya sabe, tan despiadada como para hacerle eso a alguien, a un animal o a una persona mayor, para atacarlos o vigilarlos solo por unos pocos dólares”, mencionó el hijo de López.

De acuerdo con los familiares de Mónica López, desde semanas previas estaban sucediendo cosas extrañas, con personas golpeando las ventanas en mitad de la noche y saliendo corriendo cuando se percataban de que había alguien en casa.

Mónica López tiene su casa en la zona no incorporada de Covina, y desconoce cuál pudo haber sido el motivo para que se convirtiera en un objetivo.

Los detectives del LASD tienen programado regresar este lunes a la propiedad de López para tomar huellas dactilares en la casa. Mientras tanto, por el momento no se tiene una descripción del sospechoso.

Mónica López y su familia esperan que los investigadores puedan reunir suficientes pruebas para identificar a un sospechoso lo antes posible.

La familia creó una página de GoFundMe para recibir donaciones económicas que ayuden a Mónica López a cubrir el pago de la hipoteca e intentar reemplazar los artículos que le robaron.

