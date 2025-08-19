Joven hispano muere a balazos en una fiesta en Los Ángeles

Un adolescente hispano falleció víctima de balazos durante un tiroteo que se desató en una fiesta por el regreso a clases el fin de semana en el condado de Los Ángeles.

Joel Mercado, de 16 años, fue identificado por familiares como la víctima que murió a tiros durante la reunión con más de 100 asistentes, muchos de entre 16 y 18 años, en una casa de la ciudad de Covina.

La balacera ocurrió aproximadamente a las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto en la cuadra 600 de East Camellia Drive, cerca de Peachtree Lane.

El Departamento de Policía de Covina informó que oficiales respondieron a los informes de la balacera poco después de las 10:00 p.m., con la participación de un helicóptero y unidades K-9 en tierra.

Los servicios de emergencia trasladaron al adolescente hispano en condiciones críticas a un hospital cercano, donde más tarde falleció como consecuencia de las heridas.

El fallecimiento de Joel ocurrió antes de que los miembros de su familia tuvieran conocimiento de lo que sucedió en la fiesta.

Las autoridades recuperaron un arma de fuego en la casa de Covina, mientras que varias personas fueron detenidas para ser interrogadas y posteriormente se les liberó.

Se desconoce si los oficiales de la policía de Covina obtuvieron alguna pista después de los interrogatorios.

“Es muy difícil porque no hemos podido verlo en absoluto. No tenemos noticias de los detectives, confío en que estén haciendo la debida diligencia“, expresó Andrena Núñez, hermana de Joel, a la cadena KTLA.

Los familiares dijeron que Joel no salía mucho de casa, que asistía a clases de preparatoria en línea y pasaba la mayor parte del tiempo en familia con sus cinco hermanos, con una especial cercanía a su abuelo.

“Era un niño muy inteligente, listo para una vida plena. Disfrutaba de las caminatas con mi papá y de pasear al perro. Disfrutaba mucho cocinar y siempre estaba sonriendo, alegrando a la gente“, comentó Rubén Hernández, tío de Joel.

Los familiares del joven hispano se mostraron frustrados por el poco avance en las investigaciones del tiroteo. Tienen la sospecha de que Joel pudo haber estado involucrado en un altercado durante la fiesta y que fue baleado en el momento en que intentaba retirarse del lugar.

“No pudimos despedirnos, ni siquiera pudimos estar con él. Se encontraba solo“, expresó Núñez.

Los detectives del Departamento de Policía de Covina dijeron que, si bien es probable que se tenga a decenas de testigos para ser entrevistados, no se tiene ningún arresto relacionado con el homicidio del adolescente hispano.

Familiares de Joel crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico para el pago del servicio funerario.

