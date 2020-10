Se hacen pasar por jugadores del equipo de fútbol americano de Covina y sin saberlo van a casa del entrenador

Dos jóvenes aparentemente en su veinte años estarían haciéndose pasar por jugadores del equipo de futbol americano de Covina High School para recaudar fondos de manera fraudulenta.

Sin embargo, al intentar convencer a un residente del área, éste los descubrió e hizo pública la denuncia. El video de la cámara de seguridad de la puerta casa muestra cuando los dos jóvenes llegan y afirman ser jugadores del equipo de Covina High School.

El señor, quien al principio les había dicho que estaba ocupado, se extraña y les responde: “Qué bueno que lo mencionas porque soy el entrenador del equipo y sé muy bien que ustedes no son jugadores del Covina High School”, se escucha en la grabación.

Here is the video of the people who are going around portraying themselves as Covina football players. Please be advised they are not with the program. @CovinaAthletics @CovinaHighASB @covinapd @CovinaColts pic.twitter.com/KNcpPowDTI

— Covina HS Football (@CovinaFootball) October 6, 2020