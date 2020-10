Revelan fuerte video del ataque a la estación de San Pedro de la Policía de Los Ángeles

El pasado 26 de septiembre el hispano José Cerpa Guzmán, de 29 años entró a la estación de San Pedro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y agredió inesperadamente a un oficial para robarle el arma.

En un nuevo video publicado por LAPD, grabado desde la cámara corporal del agente agredido se ve cómo se llevaron a cabo los hechos.

En el video se ve a Cerpa entrando a la estación cerca de las 10 de la noche con lentes oscuros y un sombrero, se acerca al oficial y lo golpea. Inmediatamente empiezan a pelear y caen al suelo, momento en el que Cerpa le quita el arma al oficial.

Sin embargo José no pudo disparar y huyó de la estación justo cuando venían refuerzos. En su huída disparo varias veces en contra de los agentes.

Minutos más tarde, el hombre fue arrestado tras una persecución a bordo de una camioneta pickup.

Spoke with officer at hospital. He is resting and will be ok. Bumps and bruises. He was not shot. Harbor units responding pursued suspect and took him into custody.

— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) September 27, 2020