VIDEO: Oficial de LAPD recibió paliza en plena estación y de milagro salvó la vida

Un video de seguridad muestra el momento en que un oficial de la estación de San Pedro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue atacado por un hombre que intentó matarlo.

El ataque, que ocurrió en plena estación de policía, fue antecedido por una discusión entre el sospechoso José Cerpa Guzmán, de 29 años, y el oficial, quien no fue identificado. El video fue obtenido por Los Angeles Times y otros medios.

29 year old man arrested for taking officer’s gun, pistol-whipping him, then pointing gun at officer’s chest & pulling the trigger. Gun safety preventing gun from firing.

El oficial, quien se informó es un veterano de 37 años de servicio, salvó la vida gracias a un mecanismo de seguridad en el arma, la cual le fue arrebatada por el sospechoso durante un forcejeo.

Eventualmente el hombre se fue de la estación, pero fue detenido bajo sospecha de intento de homicidio y se le impuso una fianza de más de $2 millones de dólares.

Spoke with officer at hospital. He is resting and will be ok. Bumps and bruises. He was not shot. Harbor units responding pursued suspect and took him into custody.

— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) September 27, 2020