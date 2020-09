Conductor que arrolló a manifestantes en Hollywood, fue perseguido y finalmente arrestado

Los conductores de una camioneta y un automóvil arremetieron contra los manifestantes que participaban en las protestas raciales por el caso de Breonna Taylor en Hollywood y dejaron al menos dos personas heridas en incidentes separados, informaron las autoridades.

Las protestas en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos siguieron a la decisión de la fiscalía general de Kentucky de no formular cargos de homicidio contra ninguno de los agentes policiales involucrados en un allanamiento, en marzo, en el cual la policía acribilló y mató a la joven mujer afroamericana dentro de la residencia.

Un grupo de manifestantes se había congregado al anochecer en las avenidas Sunset y Seward, impidiendo el tráfico la noche del jueves, cuando el conductor de una voluminosa camioneta azul aceleró atropellando a dos personas cerca de las 9:00 p.m.

Los videos difundidos en las redes sociales muestran que el vehículo se detuvo durante unos segundos después de arrollar a uno de los manifestantes, y luego aceleró alejándose del lugar.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, que detuvo al luego al conductor del vehículo, informó de que éste se había enzarzado en un altercado con los manifestantes e “intentó alejarse de la situación”.

The LAPD is are aware of an incident in Hollywood involving several vehicles and a large group of protestors. Here is the information we can verify at this time. pic.twitter.com/ttqpnziVo8

El otro incidente se produjo minutos más tarde, cuando cientos de manifestantes se habían congregado en los bulevares Cahuenga y Hollywood, lo que obligó a los conductores a detenerse.

Pero el conductor de un Prius blanco intentó cruzar entre ellos. Los manifestantes golpearon el vehículo que avanzó media cuadra hasta que una camioneta negra, con varias personas a bordo, lo interceptó, y un automóvil Mustang lo bloqueó por detrás.

MOMENTS AGO: Prius drives through a protest in Hollywood, protestors then chase the vehicle down, smash the windows with a skateboard while attempting to pull the driver out of the car. The driver then speeds away and is pulled over by LAPD and handcuffed. @NBCLA @elianamoreno pic.twitter.com/OZuU1r8QoG

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 25, 2020