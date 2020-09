Emiten alerta de calor extremo del domingo al miércoles en el condado de Los Ángeles

El pronóstico del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) deja ver el acercamiento de una nueva ola de calor en el sur de California iniciando este fin de semana.

La ola de calor se espera que empiece éste domingo y permanezca hasta el miércoles a pesar de que el otoño inició formalmente el pasado 22 de septiembre.

Tras el pronóstico del NWS, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles emitió una alerta de calor extremo para la zona oeste del Valle de San Fernando desde el domingo 27 hasta el miércoles 30.

#ExtremeHeatWarning: High Temperatures Forecast for Parts of Los Angeles County. View https://t.co/DVm1mNZ4P6 for more. pic.twitter.com/Fe8xxJg2YM

— LA Public Health (@lapublichealth) September 25, 2020