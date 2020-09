Aterrador: publican video del intento de secuestro de un niño en Costco de California

El pasado sábado 19 de septiembre, un hombre intentó tomar por la fuerza al bebe de dos años de una pareja cuando éstos estaban saliendo del estacionamiento del Costco de Vista, California un vecindario al norte de San Diego.

En el video publicado por el Departamento del Sheriff del condado de San Diego, se aprecia el momento en que el hombre se acerca al auto de la mujer que todavía estaba estacionado, se detiene en frente de ella para observar dentro del vehículo y luego camina hacia la puerta trasera y abre la puerta.

Watch surveillance video of incident that took place in @cityofvista on Saturday, September 19th. Read @SDSheriff statement here: https://t.co/AE3inszDIR. @SDSOVista @SDDistAtty pic.twitter.com/1qF7aPcNwq

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) September 25, 2020