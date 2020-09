Un asteroide del tamaño de un autobús escolar pasó sobre California la madrugada de este jueves

Un asteroide pasó por encima de las cabezas de millones de californianos mientras dormían la madruga de este jueves, según información compartida por la NASA.

El asteroide que tenía un tamaño similar al de un autobús escolar, pasó por encima de la tierra a una distancia de 22,000 kilómetros la madrugada este jueves.

2020 SW, discovered by @Catalina_sky , is about 15 to 30 ft. wide and will pass by Earth Thurs., Sept. 24, at a distance of about 13,000 miles (22,000 km). Tiny asteroids like 2020 SW approach Earth this closely several times every year and aren't a threat: https://t.co/xKWtzxLI7Q pic.twitter.com/FpkY77zibw

A pesar de que los especialistas afirman que es un evento común y que no representa una amenaza para la tierra, es aterrador no tener un plan de acción si el asteroide cambia de dirección hacia la tierra.

“Muchos pequeños asteroides como éste, se acercan a nuestro planeta varias veces al año”, de acuerdo con declaraciones de Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

El asteroide fue bautiza como 2020 SW y fue descubierto por el telescopio de Catalina Sky Survey de Arizona.

The news about the close approach of 2020 SW is in the media today. This 5 to 10 meter (15 to 30 feet) wide rock was discovered by our program on September 18th and will safely pass by the Earth on September 24th.

https://t.co/P1i3iDqYm5

— Catalina Sky Survey (@catalina_sky) September 24, 2020