Mañana mortal en el Freeway 405 tras brutal choque de tres autos

Al menos tres vehículos que viajaban dirección sur en el Freeway 405 chocaron la mañana de este jueves dejando al menos un persona fallecida por el accidente.

El choque ocurrió Torrance a la altura de la Normandie Avenue poco después de las 3:30 de la mañana, de acuerdo con información difundida por la Policía de Caminos de California (CHP).

La circulación en la autopista con dirección sur en esa área de Los Ángeles ha estado cerrada durante horas. Cerca de las 7:30 a.m. usuarios de la autopistas informaban que aún no habían abierto el paso.

ALL LANES continue to be blocked on the #405fwy South in Torrance at Normandie😰 forced off the freeway as CHP investigates a crash where someone was killed😔 crawling from Artesia Blvd. Take that East to the 110 South back to 405 #KNXTraffic #LATraffic @KNX1070 @CaltransDist7 pic.twitter.com/w3b1VocVk6

— Desmond Shaw (@RoadSageLA) September 24, 2020