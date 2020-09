Atropellan a un león de montaña cuando cruzaba en la Autopista 101 en Calabasas

La mañana de este miércoles las autoridades de la Policía de Caminos de California (CHP) encontró el cuerpo de un león de montaña muerto a orillas de la carretera.

El animal habría sido atropellado mientras cruzaba la Autopista 101 a la altura de Calabasas en el condado de Los Ángeles.

Ana Cholo, vocera del Servicio Nacional de Parques (NPS) citada por KTLA, aseguró que el animal no contaba con un collar de identificación y rastreo.

It’s always unfortunate when this happens, but CHP located a mountain lion that appeared to have been struck and killed by a vehicle along the US-101 Fwy in Calabasas this morning. pic.twitter.com/cqeBIAabUG

— CHP – West Valley (@CHPWestValley) September 23, 2020